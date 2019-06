Nastavlja se trakavica Spaladium: Počele pljuštati i kaznene prijave

Trakavica oko Spaladium arene nastavit će se u petak novim ročištem na Trgovačkom sudu u Splitu, od kojega se traži poništenje tajnih aneksa o gradnji potpisanih u vrijeme bivšeg gradonačelnika Ivana Kureta. U međuvremenu je, kako je potvrđeno tportalu, Državnom odvjetništvu upućena i kaznena prijava protiv trojice arbitara koji su u studenom 2016. godine - u potpuno odvojenom arbitražnom postupku - donijeli odluku da se raskida i osnovni ugovor o gradnji te da svi troškovi - veći od 53 milijuna eura - padaju na leđa Grada Splita, umjesto banaka i građevinskih tvrtki koje su po ugovoru snosile rizik

No ti dokumenti potpisani su u tajnosti, mimo Gradskog vijeća, pa je glavni pregovarač oko ovog projekta Dejan Kružić , inače cijenjeni profesor na Ekonomskom fakultetu, podnio tužbu sa zahtjevom da budu proglašeni ništetnima.

Ugovor je još uvijek bio na snazi pa je u doba gradonačelnika Željka Keruma Split prestao plaćati mjesečne rate za dvoranu jer nisu bili ispunjeni uvjeti za to, a u doba Ive Baldasara ista praksa je nastavljena. U jednom trenutku Baldasar je čak predložio Gradskom vijeću da Split formalno preuzme kredite u iznosu od 53 milijuna eura, no to je odbijeno.

Banke su javno prijetile ovrhom gradskog proračuna, ali nisu imale osnove za to pa su pokrenule arbitražni postupak pred Hrvatskom gospodarskom komorom, koji Split osporava. Svejedno, obje strane su ondje predložile po jednog suca, a njih dvojica zajednički su imenovali trećega te zaključili da kredite za Spaladium treba platiti Grad Split.

'Nisu pregledali više od 80 posto dokumentacije'

Upravo njih trojica - Igor Periša, Davor Babić i Dragan Bolanča - predmet su kaznene prijave koja ne dovodi u pitanje pravorijek koji su donijeli, nego sam postupak. Tvrdi se, naime, da u samom arbitražnom postupku nisu ni pregledali više od 80 posto dokumentacije oko Spaladium arene, pa samim time nisu mogli ni donijeti kvalificiranu odluku.

'Ugovor o javno-privatnom partnerstvu uz osnovni tekst ima još 16 priloga izrađenih na više od 230 stranica, koji čine njegov sastavni dio, a bez uvida u njih ne može se meritorno odlučivati. Bilo koja odluka bez uzimanja u obzir ugovorenog u prilozima predstavlja čisti voluntarizam, neozbiljno i nedopustivo ponašanje službenih osoba, grub nasrtaj na pravni poredak te zloupotrebu položaja i službenih ovlasti', stoji u kaznenoj prijavi koju je tportal dobio na uvid.