Anušić: Tramišak može biti ministrica regionalnog razvoja i EU fondova

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić rekao je u ponedjeljak da je za Ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložio Natašu Tramišak jer ona može raditi taj posao

Na pitanje je li Tramišak nova ministrica EU fondova, odgovorio je da treba sačekati popodnevnu sjednicu stranačkih tijela.

'Ona je naš prijedlog, hoće li biti ministrica, to ćemo vidjeti. Ne bih predložio osobu koja ne može raditi taj posao. Posao koji je ona radila je vidljiv, mjerljiv, opipljiv i može se provjeriti. Punih 12 godina još prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju radila je s pretpristupnim fondovima EU, i svoj posao je radila više nego odlično', ocijenio je.

Meggle odlazi, treba spasiti proizvodnju mlijeka u Slavoniji

Komentirao je odlazak tvrtke Meggle iz Osijeka, kazavši da je to privatna tvrtka i da se njihova odluka ne može promijeniti.

'Na neki način, to nije problem, to je Meggleova odluka i mi to ne možemo promijeniti. Ono što sad moramo napraviti je spasiti 160 radnih mjesta, spasiti proizvodnju prerađivačkog mlijeka u Slavoniji i nastaviti raditi u smjeru u kojem ćemo razvijati poljoprivredu i sve ono što je vezano uz poljoprivredu', kazao je Anušić.

Kazao je i da postojeće tvrtke, poput Dukata i Vindije, mogu preuzeti oko 200 dosadašnjih kooperanata Megglea.

'Kooperanti se mogu preuzeti, ali onda dolazimo do situacije gdje su Vindija i Dukat kilometrima udaljeni od kooperanata s područja Osječko-baranjske županije', rekao je te poručio da će se neki odnosi vjerojatno morati mijenjati, ali da će kooperanti moći nastaviti isporučivati mlijeko.