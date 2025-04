Anušić: 'Ako Josipa Rimac ima šanse na izborima, onda nešto ne valja u sustavu'

„Ja to više ne mogu tolerirati jer ja više ne mogu odgovarati za nešto za što nisam kriv”, rekao je Anušić i dodao da je na temelju toga zatražio od CERP-a da na dnevni red iduće sjednice uvrsti smjenu Vidovića.

Kako je naveo, razlozi za smjenu Vidovića elaborirani su na 200 stranica dopisa i to su neodrživo stanje u ZTC-u, nepravilnosti kod financijskog funkcioniranja, loš odnos Uprave i radnika, tri godine bespravno korištenje MORH-ovog stana i Vidovićevo odbijanje da se iz njega iseli .

Anušić tvrdi da je o svemu nedavno upoznao i premijera Andreja Plenkovića te kako je on kazao da to ide prema CERP-u i da oni o tome odluče na sjednici. Kaže, o svemu je upoznao i Vidovića poručivši mu da bi bilo najbolje da se raziđu, a on rekao da će se savjetovati s odvjetnikom i obitelji. „Savjetovao se i javio mi da neće otići, onda je krenulo ovako kako je krenulo”, naveo je Anušić.

Komentirao je i najavu kandidature Josipe Pleslić ex. Rimac za gradonačelnicu Knina. „Ako ona ima šanse na ovim izborima, onda nešto gadno ne valja u cijelom sustavu s obzirom na sve optužbe i stvari koje su joj se stavljale na teret i sve što je u javnosti poznato. Ja vjerujem da nema šanse, ja bih to tako promišljao kada bih živio u Kninu i išao na izbore”, izjavio je Anušić.