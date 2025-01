Anušić: Nisam odbio ponudu da budem HDZ-ov kandidat za predsjednika

Drugi je zakon, koji se tiče odnosa između Vlade, Ministarstva obrane i predsjednika RH , u stvarima u kojima se prelamaju odgovornosti i koji se tumače na različite načine.

Zakonski okviri koje se toga tiču će se mijenjati, ne na štetu predsjednika RH ili Vlade, već na korist Oružanih snaga RH, koje su talac tumačenja zakonskih odredbi, na način na koji to radi Zoran Milanović, ustvrdio je Anušić.

Poručio je kako se zakonskim izmjenama "ne dira se u ustavne ovlasti i Ustav, i ne ide se ni u kakvo oduzimanje ovlasti predsjedniku RH koji će i dalje biti vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH".

Radi se o izmjenama koje će i meni olakšati funkcioniranje, ali prvenstveno će jasno definirati odnose između nas te rasteretiti Oružane snage,koje su nekoliko puta bile talac ponašanja Zorana Milanovića, dodao je.

Na upit zbog čega Milanović onda smatra da ga se zakonskim izmjenama planira zakinuti u obavljanju dužnosti Anušić se osvrnuo na Milanovićevu izjavu da se spremaju izmjene Ustava i zakona koje će omogućiti slanje Hrvatske vojske u Ukrajinu.

To je nečuveno. On je s tom izjavom iznio netočnu tezu te unio nemir, ljudi su uznemireni jer misle da mi mijenjamo zakon i Ustav da bi slali Hrvatsku vojsku u Ukrajinu, rekao je Anušić.

Smatra kako ta izjava zaslužuje najtežu osudu, te da je Milanović "ušao i u sferu kaznene odgovornosti, jer je namjerno širenje panike i laži, pogotovo kada to govori predsjednik države, nešto što se ne smije tek tako dopustiti".

Na pitanje je li mu, s obzirom na rezultate prvog kruga izbora, žao što je odbio ponudu da bude kandidat HDZ-a za predsjednika države Anušić je rekao kako on to nije odbio, već je rekao da će, ako Predsjedništvo stranke odluči da je on najbolji kandidat, on tu utrku istrčati.

Stranka je odlučila da to bude Dragan Primorac, i svi smo se s time složili tako da je to hipotetsko pitanje, na koje mi je nezgodno odgovarati, rekao je Anušić.

Podsjetimo, Andrej Plenković, šef HDZ-a, prije nekoliko dana je ustvrdio da nitko iz HDZ-a nije želio biti predsjednički kandidat, a da je Primorac to baš želiio.