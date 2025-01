Metamorfoza i nervoza ili mrežni minimum: Jesu li Primorac i Milanović izabrali prave taktike?

Dok građani još uživaju u blagdanskom raspoloženju, u pozadini je već krenula kampanja za drugi krug izbora 12. siječnja. U desetak dana dvojica kandidata - Zoran Milanović i Dragan Primorac - imat će priliku još jednom ponoviti što nude Hrvatskoj, a kako će to napraviti, analizirali smo s komunikacijskim stručnjakom i političkim analitičarem Jerkom Trogrlićem

Iako je kampanja za drugi krug službeno započela prije nekoliko dana, i Milanović i Primorac ipak su utihnuli u periodu proslave Nove godine. Međutim već jučer krenule su prve objave na društvenim mrežama i press konferencije, pri čemu Milanović uglavnom komunicira objavama na društvenim mrežama dok je Primorac krenuo s prozivkama na press konferenciji. Metamorfoza Dragana Primorca 'Izgleda da ćemo doživjeti metamorfozu Dragana Primorca. Postao je puno agresivniji već od prvog dana drugog dijela kampanje i snažno zaokrenuo udesno potencirajući teme koje u prvom krugu nije uopće spominjao na nekakav način. To je suprotno nekim osnovnim pravilima struke, jer osnovna su pravila da si u prvom krugu taj koji 'dijeli' biračko tijelo, a u drugom 'ujedinjuješ'. Po tom receptu se ponaša Zoran Milanović i već je od one večeri pobjede u prvom krugu krenuo s državničkim, pomirbenim govorom, a Primorac se odlučio za ovaj agresivni, ideološki obojen narativ. To na neki način izgleda kao pokušaj kohezije dijela desnog biračkog tijela, odnosno smanjenja razlike i minimalizacije štete koja se može dogoditi nekim još gorim rezultatom u drugom krugu, a ne taktika kojom se ide na pobjedu', kaže za tportal komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić.

Primorac je tako jučer na press konferenciji spominjao da Milanović s Možemo želi preuzeti cijelu Hrvatsku. 'Da li želimo imati cijelu Hrvatsku poput Grada Zagreba, gdje u formularima, kada se daju darovi za sv. Nikolu, nema oca i majke nego roditelja 1 i 2?' rekao je, između ostalog Primorac, spomenuvši pitanja koja su karakteristična za kampanju nekog puno desnijeg kandidata.

Milanoviću odgovara da kampanje nema Iako je Primorac jučer ustvrdio da je preokret još uvijek moguć, ankete mu zasad nisu naklonjene. Pitamo stoga Trogrlića jesu li ovakvi potezi i taktika u drugom krugu kampanje potezi iz očaja. 'Nije mu lako, kao ni onima koji vode kampanju jer je okvir postavljen, tako da se ništa dramatično u drugom krugu ne mijenja. Energija koja je dovela Milanovića do tog visokog rezultata je praktički ista, neautentičnost Dragana Primorca među HDZ-ovim desnim biračima je ista. On sad uzima taj narativ, ali pitanje je koliko je uvjerljiv u tome jer da je uvjerljiv, onda ne bi bilo toliko desnih kandidata u prvom krugu. On je odabrao taj put, a ne mislim da će mu to donijeti nešto puno i nešto dobro. Očito nisu odlučili ići gospodski do kraja i prihvatiti sudbinu kakva jest, nego su odlučili ići žestoko, međutim to mu neće donijeti veliku korist, a može nanijeti dodatnu štetu HDZ-u', smatra Trogrlić.

Obraćanje javnosti - Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Goran Mehkek







Dok se Primorac odlučio na izravan napad i prozivanje Milanovića na press konferenciji, aktualni predsjednik zasad se oglašava samo na društvenim mrežama i Primorca tek usput spominje. 'Milanoviću odgovara da zapravo kampanje ni nema, to je radio i u prvom krugu. Zauzimao je funkciju predsjednika dok su svi ostali bili izazivači i međusobno se napadali, točnije većina je više napadala Primorca nego Milanovića. On je zazivao promjenu i ukazivao na ono što ne valja, redom stvari koje ovise o Vladi. To je bilo neuobičajeno. Primorac puno govori o svom programu, govori o tome kako ne znamo program Zorana Milanovića, ali ne znamo ni koji je program Dragana Primorca, a stvari o kojima govori nisu na načelnoj razini stvari iz domene predsjedničkih ovlasti', kaže Trogrlić.

Javno obraćanje Zorana Milanovića Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl



