Angela Merkel stiže u Zagreb 'pogurati' Plenkovića; osigurano blindirano vozilo, protueksplozijske službe, antidron puška ...

Njemačka kancelarka Angela Merkel u subotu će ponovno posjetiti Hrvatsku, četvrti put otkada je postala kancelarka. Iako se njena vladavina bliži kraju, Merkel, koja više nije šefica CDU-a, u Zagrebu će dati podršku kandidatima Europske pučke stranke i HDZ-a, ali i vladi Andreja Plenkovića. Stiže u poslijepodnevnim satima, a Zagreb tek čeka opsada policijskih snaga koje će osiguravati njen posjet

Merkel će u Zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić. U 15.30 Merkel će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Andrejom Plenkovićem. Upisat će se u Zlatnu knjigu, a potom će početi i sastanak na kojem će se razgovarati o provedbi akcijskog plana za suradnju dvije zemlje, koji su kancelarka i premijer dogovorili na sastanku u Berlinu u kolovozu prošle godine. Merkel će kasnije ići na predizborni skup HDZ-a u Ciboni, gdje će njemačka kancelarka dati podršku Weberu i kandidatima HDZ-a za europske izbore. To je prvi predizborni skup izvan Njemačke na kojem će biti i Angela Merkel.

Ovo će biti treći put da Merkel posjećuje jednog hrvatskog premijera. Prvi put je u Zagrebu boravila još 2007. na sastanku Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi, kada je kao premijer u Banskim dvorima sjedio Ivo Sanader . Merkel tada nije tajila to da je u odličnim odnosima sa Sanaderom, kazavši prilikom posjeta kako je s njime veže i osobno prijateljstvo.

'Hrvatska se posljednjih godina počela brzo razvijati. Reforme u gospodarstvu, u javnoj upravi i pravosuđu zemlju su pretvorile u pokretač jugoistočne Europe. Hrvatska je na dobrom putu da postane članica Europske unije. Sve je to učinjeno pod vodstvom HDZ-a i Ive Sanadera', izgovorila je tada Merkel u spotu.

U vrijeme Sanadera Hrvatska je postala članica NATO-a, no tada je došla 2009. i njegova iznenadna ostavka, a kasnije i uhićenje. Tada se šuškalo da je upravo Merkel, upoznata s upletenošću Sanadera u neke poslove Hypo banke, prisilila tadašnjeg premijera da podnese ostavku, no te je teze on uporno odbijao.