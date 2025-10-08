Andrej Babiš: 'Nećemo dati Ukrajini ni krune, novca nemamo ni za Češku'

"Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje", objavio je desničarski populist i milijarder, rekavši da vlada nema novca ni za Češku.

Babiš, bivši premijer od 2017. do 2021., istaknuo je da Kijev već prima milijarde financijske pomoći od Europske unije.

Dodao je da češke tvrtke za proizvodnju oružja mogu nastaviti izvoziti u Ukrajinu te je pozvao NATO da usvoji češku inicijativu za streljivo.