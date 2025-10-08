zaokret

Andrej Babiš: 'Nećemo dati Ukrajini ni krune, novca nemamo ni za Češku'

M.Da./Hina

08.10.2025 u 20:34

Andrej Babiš je najavio da Ukrajina neće dobiti financijsku pomoć Češke
Andrej Babiš je najavio da Ukrajina neće dobiti financijsku pomoć Češke Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Vjerojatni budući premijer Češke Republike, Andrej Babiš, potvrdio je svoj stav o tome da Ukrajini neće slati novac za oružje dok se bori protiv ruske invazije

"Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje", objavio je desničarski populist i milijarder, rekavši da vlada nema novca ni za Češku.

Babiš, bivši premijer od 2017. do 2021., istaknuo je da Kijev već prima milijarde financijske pomoći od Europske unije.

Dodao je da češke tvrtke za proizvodnju oružja mogu nastaviti izvoziti u Ukrajinu te je pozvao NATO da usvoji češku inicijativu za streljivo.

vezane vijesti

Otprilike 3,5 milijuna komada streljiva velikog kalibra isporučeno je Ukrajini kao dio projekta, koji je bio vodeća ideja koalicije desnog centra koju je predvodio premijer Petr Fiala, a koja je izgubila na nedavnim izborima.

Streljivo dolazi iz neimenovanih trećih zemalja, a Njemačka je među financijskim donatorima. Babiš vodi razgovore s dvije krajnje desničarske stranke, Slobodom i izravnom demokracijom (SPD) i strankom Motoristi, o formiranju buduće vlade.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u KBC-u Sestre milosrdnice

u KBC-u Sestre milosrdnice

Liječnička komora reagirala na zapošljavanje Beroša, otkrili i detalje o njegovoj licenci
reakcija iz mađarske

reakcija iz mađarske

Javili su se iz MOL-a nakon sastanka s Janafom: 'Kao i uvijek...'
opoziv proizvoda

opoziv proizvoda

Povlače se proizvodi za djecu: U grizu ima plastike, a na meti su i crtani junaci

najpopularnije

Još vijesti