Vance: Postigli smo velik napredak u pregovorima; Tanker pod sankcijama SAD-a prošao kroz Hormuz

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News.
Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu.
Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav po tom pitanju.
Tanker pod sankcijama SAD-a prošao Hormuškim tjesnacem usprkos blokadi
Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters.
Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima. Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom.
Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda.
Vance je komentirao i verbalni sukob pape Lava XIV. i Donalda Trumpa, koji je poglavara Katoličke crkve nazvao slabim i užasnim.
'Neka se drži moralnih pitanja'
Američki potpredsjednik J.D. Vance pozvao jeVatikan da se „drži moralnih pitanja” nakon što je papa Lav XIV. rekao da se ne „boji” američke vlade.
„Da, smatram da bi u određenim slučajevima bilo bolje da se Vatikan drži moralnih pitanja te da prepusti predsjedniku Sjedinjenih Država definiranje američke javne politike”, rekao je Vance u gostovanju na kanalu Fox News. Američki potpredsjednik postao je katolik 2019., u dobi od 35 godina.
Trump je u nedjelju napao Lava XIV., nazvavši ga „slabim” po pitanju kriminala i „užasnim” na području vanjske politike.
Papa mu je odgovorio u nedjelju, naglašavajući da „ne želi ulaziti u raspravu s republikancem” i da se "ne boji" američke vlade. „Ne mislim da se poruka Evanđelja treba zloupotrijebiti na način na koji to neki ljudi čine", rekao je Papa, aludirajući na američkog predsjednika.
Papa: Previše nevinih ljudi se ubija
"Nastavit ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, promicati dijalog i multilateralne odnose među državama kako bih tražio pravedna rješenja za probleme", rekao je prvi papa iz Sjedinjenih Država.
„Previše ljudi pati u svijetu danas“, rekao je Lav. „Previše nevinih ljudi se ubija. I mislim da netko mora ustati i reći da postoji bolji način“. „Poruka Crkve, moja poruka, poruka Evanđelja: Blago mirotvorcima. Svoju ulogu ne vidim kao političku, kao političara“, rekao je.