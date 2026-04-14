PREVOZI METANOL

Tanker pod američkim sankcijama prošao kroz Hormuški tjesnac unatoč blokadi

M.Č./Hina

14.04.2026 u 07:03

Hormuški tjesnac Izvor: EPA / Autor: DIVYAKANT SOLANKI
Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters

Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima.

Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom.

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati ​​blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu.

Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda.

