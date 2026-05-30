Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je održao posebno emotivan govor o hrvatskim braniteljima i osobnim ratnim pričama koje, kako je rekao, i danas žive u brojnim zagrebačkim obiteljima, piše Večernji list.

Tomašević je naglasio da su mnogi članovi gradske uprave osobno povezani s Domovinskim ratom te istaknuo kako su roditelji i članovi obitelji njegovih suradnika bili hrvatski branitelji.

'Unatoč nekim možda i predrasudama o nama, predsjedniku skupštine su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici gradonačnika Danijeli Dolenec je otac hrvatskih branitelj. Zamjeniku gradonačnika Luki Korlaetu je osam godina stariji brat hrvatskih branitelj. I meni na posljetku, je isto tako otac, ovdje pristuan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu', kazao je Tomašević.