Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je održao posebno emotivan govor o hrvatskim braniteljima i osobnim ratnim pričama koje, kako je rekao, i danas žive u brojnim zagrebačkim obiteljima, piše Večernji list.
Tomašević je naglasio da su mnogi članovi gradske uprave osobno povezani s Domovinskim ratom te istaknuo kako su roditelji i članovi obitelji njegovih suradnika bili hrvatski branitelji.
'Unatoč nekim možda i predrasudama o nama, predsjedniku skupštine su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici gradonačnika Danijeli Dolenec je otac hrvatskih branitelj. Zamjeniku gradonačnika Luki Korlaetu je osam godina stariji brat hrvatskih branitelj. I meni na posljetku, je isto tako otac, ovdje pristuan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu', kazao je Tomašević.
Najemotivniji trenutak govora dogodio se kada se prisjetio svog prvog susjeda i najboljeg prijatelja svoga oca, koji je sudjelovao u postrojavanju Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine.
'Bio je moj prvi susjed i najbolji prijatelj mojeg oca, koji je šest mjeseci nakon postrojavanja Zbora narodne garde poginuo na ratištu i iza sebe ostavio sina od dvije godine i suprugu koja je tada bila trudna sa sinom koji danas nosi njegovo ime', rekao je Tomašević.
Dodao je kako tu priču ne iznosi kako bi izdvojio jednu sudbinu među tisućama drugih, već kako bi pokazao koliko su životi građana Zagreba duboko povezani sa žrtvom hrvatskih branitelja.
'Naša je moralna dužnost da budemo vječno zahvalni svim hrvatskim braniteljima koji su branili našu domovinu i izborili se za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku', rekao je.