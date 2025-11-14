Amerikanci se pohvalili moćnom 'nevidljivom' raketom s nuklearnim oružjem

Prema pisanju Defense Newsa, američki bombarder B-52 fotografiran je iznad Kalifornije s prototipom projektila AGM-181 , nove krstareće rakete dugog dometa (LRSO). Fotografija, koju je snimio fotograf Ian Recchio, prikazuje bombarder s dva neidentificirana projektila ispod krila, vizualno gotovo identična službenim prikazima AGM-181, objavljenima ranije ove godine, prenosi Kyiv Post .

The U.S. Air Force appears to be rapidly accelerating the development of the AGM-181 Long-Range Stand-Off Weapon (LRSO), a next-generation nuclear-armed air-launched stealth cruise missile being created by the RTX Corporation, which was initially expected to enter active service… pic.twitter.com/34XqDts7fs

Narančaste oznake za testiranje na trupu zrakoplova ukazuju na to da se radilo o službenom testiranju, a ne o rutinskoj vježbi.

Do objave ovih fotografija došlo je nedugo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno naglasio status dvaju najkontroverznijih sustava u ruskom arsenalu - nuklearnog supertorpeda Posejdon i krstarećeg projektila Burevestnik.

Strateška poruka Moskvi

Analitičari vjeruju kako je 'slučajno' pojavljivanje projektila AGM-181 zapravo pažljivo tempirana poruka Kremlju.

'To je bio kalkulirani signal', komentirao je jedan analitičar.