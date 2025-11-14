Amerikanci se pohvalili moćnom 'nevidljivom' raketom s nuklearnim oružjem

Sjedinjene Države otkrile su najnoviji projektil dugog dometa AGM-181, naoružan nuklearnim oružjem, samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin javno istaknuo napredak Moskve na oružanim sustavima Burevestnik i Posejdon
Prema pisanju Defense Newsa, američki bombarder B-52 fotografiran je iznad Kalifornije s prototipom projektila AGM-181, nove krstareće rakete dugog dometa (LRSO). Fotografija, koju je snimio fotograf Ian Recchio, prikazuje bombarder s dva neidentificirana projektila ispod krila, vizualno gotovo identična službenim prikazima AGM-181, objavljenima ranije ove godine, prenosi Kyiv Post.
Narančaste oznake za testiranje na trupu zrakoplova ukazuju na to da se radilo o službenom testiranju, a ne o rutinskoj vježbi.
Do objave ovih fotografija došlo je nedugo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno naglasio status dvaju najkontroverznijih sustava u ruskom arsenalu - nuklearnog supertorpeda Posejdon i krstarećeg projektila Burevestnik.
Strateška poruka Moskvi
Analitičari vjeruju kako je 'slučajno' pojavljivanje projektila AGM-181 zapravo pažljivo tempirana poruka Kremlju.
'To je bio kalkulirani signal', komentirao je jedan analitičar.
AGM-181 je projektiran da probije radarske obrambene mreže, koristi materijale koji apsorbiraju radarski odraz i nosi bojevu glavu W80-4 promjenjivog intenziteta. Doseg projektila procjenjuje se na više od 2.400 kilometara, a moći će ga nositi B-52 Stratofortress i novi bombarder B-21 Raider.
Program LRSO vrijedan 16 milijardi dolara trebao bi ući u serijsku proizvodnju 2027. godine, zamjenjujući 40 godina star AGM-86. LRSO američkoj vojsci daje fleksibilnu nuklearnu opciju, projektil koji se može lansirati, preusmjeriti ili čak opozvati tijekom leta.
'To je duh u zraku – njegova snaga nije u demonstraciji, nego u nevidljivoj prijetnji', ističe jedan analitičar.