Garcia odlučio: Ovo je sastav Hajduka kojim želi prestići Dinamo

Splićani od 17:45 (MAXSport 1, HDTV) gostuju na Maksimiru gdje će im domaćin u 17. kolu biti Lokomotiva. Zanimljivo, Hajduku je to drugi tjedan u nizu da gostuje na Maksimiru.

Eventualnom pobjedom, Hajduk bi barem privremeno preskočio Dinamo koji tek sutra od 15 sati (MAXSport 1) igra svoju utakmicu 17. kola. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice nije previše otkrivao karte.

'Nikad ne pričam o početnoj postavi. Vidjet ćemo sutra. Kao i uvijek. Znam da želite znati, ali nikad to ne govorim prije', kazao je jučer Garcia na pitanje o postavi.

Najveći su upitnici oko statusa Marka Livaje, ali i Zvonimira Šarlije koji se muči s ozljedom. No, Urugvajac je prelomio i odabrao 11 igrača za koje vjeruje da mu mogu donijeti vrh tablice.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić - Hodak, Gonzalez, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego