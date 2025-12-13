VAŽNA UTAKMICA

Garcia odlučio: Ovo je sastav Hajduka kojim želi prestići Dinamo

A.H.

13.12.2025 u 07:15

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk večeras može preuzeti vrh SuperSport HNL-a.

Splićani od 17:45 (MAXSport 1, HDTV) gostuju na Maksimiru gdje će im domaćin u 17. kolu biti Lokomotiva. Zanimljivo, Hajduku je to drugi tjedan u nizu da gostuje na Maksimiru.

vezane vijesti

Eventualnom pobjedom, Hajduk bi barem privremeno preskočio Dinamo koji tek sutra od 15 sati (MAXSport 1) igra svoju utakmicu 17. kola. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice nije previše otkrivao karte.

'Nikad ne pričam o početnoj postavi. Vidjet ćemo sutra. Kao i uvijek. Znam da želite znati, ali nikad to ne govorim prije', kazao je jučer Garcia na pitanje o postavi.

Najveći su upitnici oko statusa Marka Livaje, ali i Zvonimira Šarlije koji se muči s ozljedom. No, Urugvajac je prelomio i odabrao 11 igrača za koje vjeruje da mu mogu donijeti vrh tablice.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić - Hodak, Gonzalez, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VAŽNA UTAKMICA

VAŽNA UTAKMICA

Garcia odlučio: Ovo je sastav Hajduka kojim želi prestići Dinamo
BEZ MINUTAŽE

BEZ MINUTAŽE

Girona upisala važnu pobjedu: Livaković još jednom ostao na klupi
SUBOTNJI PROGRAM

SUBOTNJI PROGRAM

Hajduk u Maksimiru lovi vrh SHNL-a, Osijek traži bijeg s dna: Evo gdje gledati utakmice

najpopularnije

Još vijesti