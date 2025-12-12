EUROPA UZDRMANA

Dokument otkrio Trumpove planove za razbijanje Unije? Želi je 'ponovno učiniti velikom'

Maja Čohan

12.12.2025 u 21:14

Izvor: EPA / Autor: Shawn Thew / Pool, Neven Bucevic
Američki predsjednik Donald Trump navodno razmatra plan kojim bi pokušao oslabiti Europsku uniju izvlačenjem četiriju zemalja iz europskog bloka i njihovim snažnijim vezivanjem uz Sjedinjene Američke Države

Tvrdi se to u izvješću koje je izazvalo veliku pozornost u europskim političkim krugovima, iako iz Bijele kuće takve navode odlučno odbacuju. Naime Bijela kuća demantirala je tvrdnje da Washington želi potaknuti pojedine države, među kojima se spominju Italija i Mađarska, na izlazak iz Europske unije, piše Independent.

Prema navodima iz izvješća, Trumpova administracija navodno je razradila strategiju kojom bi četiri 'prijateljske' europske zemlje izvela iz EU-a i usmjerila ih prema američkoj političkoj orbiti, navodno s ciljem da se 'Europu ponovno učini velikom'.

Američka Strategija nacionalne sigurnosti (NSS), dokument od 29 stranica objavljen prošlog tjedna, već je izazvala šok diljem Europe. U njoj se europski saveznici Sjedinjenih Država opisuju kao 'slabi' te otvoreno izražava potpora krajnje desnim političkim strankama na Starom kontinentu.

Cilja na četiri zemlje

Kako piše Defense One, neobjavljena i opsežnija verzija tog dokumenta navodno ide i korak dalje. U njoj se, prema tim tvrdnjama, razmatra scenarij u kojem bi se Austrija, Mađarska, Italija i Poljska poticale na izlazak iz Europske unije te njihovo snažnije političko i strateško usklađivanje sa SAD-om, uz potporu pokretima koji zagovaraju 'tradicionalne europske načine života'.

Te četiri zemlje u dokumentu su navodno navedene kao države s kojima bi Sjedinjene Američke Države trebale 'više surađivati… s ciljem njihovog odvajanja' od Europske unije, piše američki informativni portal te ističe da je imao uvid u sporni tekst. Bijela kuća, međutim, snažno osporava postojanje te verzije strategije.

Defense One tvrdi da se u tom dokumentu detaljno navodi da Donald Trump želi graditi odnose Washingtona s ideološki bliskim vladama, a pritom bi se Sjedinjene Države sve više fokusirale na unutarnje prioritete.

'Trebali bismo podržavati stranke, pokrete te intelektualne i kulturne osobe koji traže suverenitet i očuvanje ili obnovu tradicionalnih europskih načina života… a istodobno ostaju proamerički orijentirani', stoji u tom tekstu strategije, kako prenosi Defense One.

Ako je takav dokument doista postojao, mogao bi dodatno uznemiriti europske čelnike, i to samo nekoliko dana nakon objave službene verzije NSS-a, u kojoj se tvrdi da zemlje poput Francuske i Njemačke 'propadaju' zbog migracija i usporenog gospodarskog rasta.

Bijela kuća oštro demantira postojanje drugog dokumenta

Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly kategorički je opovrgnula postojanje alternativnog izvješća. U izjavi za Defense One rekla je: 'Ne postoji alternativna, privatna ili povjerljiva verzija', dodajući: 'Predsjednik Trump je transparentan i potpisao je jedan NSS koji jasno nalaže američkoj vladi da provodi njegova definirana načela i prioritete', dodala je.

U objavljenoj verziji dokumenta Europa se također optužuje da nije uspjela zaustaviti rat u Ukrajini, uz tvrdnju da su europski čelnici dopustili da se sukob 'nastavi i traje'.

Navodi se i da se 'Trumpova administracija nalazi u sukobu s europskim dužnosnicima koji imaju nerealna očekivanja o ratu, a ta su očekivanja utjelovljena u nestabilnim manjinskim vladama, od kojih mnoge gaze temeljna demokratska načela kako bi potisnule oporbu'.

U izvješću se ide i dalje, pa se tvrdi da se Europa suočava s 'civilizacijskim brisanjem', što je narativ blizak krajnje desnim političkim opcijama, a jedan od bivših američkih diplomata izjavio je za The Independent prošlog tjedna da je taj dokument 'katastrofalno glup'.

Šef NATO-a: Moramo se pripremiti za rat

U trenutku u kojem je Europa prisiljena značajno povećati izdvajanja da bi nadoknadila iscrpljene obrambene kapacitete, glavni tajnik NATO-a u četvrtak je upozorio da se kontinent mora pripremiti za rat 'onako kako su to podnijeli naši djedovi i bake' te povećati obrambenu potrošnju da bi se odvratila Rusija.

'Bojim se da previše ljudi tiho reagira i samozadovoljni su. Previše ljudi ne osjeća hitnost. I previše ljudi vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme je za djelovanje', poručio je, dodajući: 'Saveznička obrambena potrošnja i proizvodnja moraju brzo rasti. Naše oružane snage moraju imati sve što im je potrebno da bi nas zaštitile.'

