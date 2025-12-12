Dokument otkrio Trumpove planove za razbijanje Unije? Želi je 'ponovno učiniti velikom'

Američki predsjednik Donald Trump navodno razmatra plan kojim bi pokušao oslabiti Europsku uniju izvlačenjem četiriju zemalja iz europskog bloka i njihovim snažnijim vezivanjem uz Sjedinjene Američke Države

Tvrdi se to u izvješću koje je izazvalo veliku pozornost u europskim političkim krugovima, iako iz Bijele kuće takve navode odlučno odbacuju. Naime Bijela kuća demantirala je tvrdnje da Washington želi potaknuti pojedine države, među kojima se spominju Italija i Mađarska, na izlazak iz Europske unije, piše Independent. Prema navodima iz izvješća, Trumpova administracija navodno je razradila strategiju kojom bi četiri 'prijateljske' europske zemlje izvela iz EU-a i usmjerila ih prema američkoj političkoj orbiti, navodno s ciljem da se 'Europu ponovno učini velikom'. Američka Strategija nacionalne sigurnosti (NSS), dokument od 29 stranica objavljen prošlog tjedna, već je izazvala šok diljem Europe. U njoj se europski saveznici Sjedinjenih Država opisuju kao 'slabi' te otvoreno izražava potpora krajnje desnim političkim strankama na Starom kontinentu.

Cilja na četiri zemlje Kako piše Defense One, neobjavljena i opsežnija verzija tog dokumenta navodno ide i korak dalje. U njoj se, prema tim tvrdnjama, razmatra scenarij u kojem bi se Austrija, Mađarska, Italija i Poljska poticale na izlazak iz Europske unije te njihovo snažnije političko i strateško usklađivanje sa SAD-om, uz potporu pokretima koji zagovaraju 'tradicionalne europske načine života'. Te četiri zemlje u dokumentu su navodno navedene kao države s kojima bi Sjedinjene Američke Države trebale 'više surađivati… s ciljem njihovog odvajanja' od Europske unije, piše američki informativni portal te ističe da je imao uvid u sporni tekst. Bijela kuća, međutim, snažno osporava postojanje te verzije strategije. Defense One tvrdi da se u tom dokumentu detaljno navodi da Donald Trump želi graditi odnose Washingtona s ideološki bliskim vladama, a pritom bi se Sjedinjene Države sve više fokusirale na unutarnje prioritete.

'Trebali bismo podržavati stranke, pokrete te intelektualne i kulturne osobe koji traže suverenitet i očuvanje ili obnovu tradicionalnih europskih načina života… a istodobno ostaju proamerički orijentirani', stoji u tom tekstu strategije, kako prenosi Defense One. Ako je takav dokument doista postojao, mogao bi dodatno uznemiriti europske čelnike, i to samo nekoliko dana nakon objave službene verzije NSS-a, u kojoj se tvrdi da zemlje poput Francuske i Njemačke 'propadaju' zbog migracija i usporenog gospodarskog rasta.

Bijela kuća oštro demantira postojanje drugog dokumenta Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly kategorički je opovrgnula postojanje alternativnog izvješća. U izjavi za Defense One rekla je: 'Ne postoji alternativna, privatna ili povjerljiva verzija', dodajući: 'Predsjednik Trump je transparentan i potpisao je jedan NSS koji jasno nalaže američkoj vladi da provodi njegova definirana načela i prioritete', dodala je. U objavljenoj verziji dokumenta Europa se također optužuje da nije uspjela zaustaviti rat u Ukrajini, uz tvrdnju da su europski čelnici dopustili da se sukob 'nastavi i traje'. Navodi se i da se 'Trumpova administracija nalazi u sukobu s europskim dužnosnicima koji imaju nerealna očekivanja o ratu, a ta su očekivanja utjelovljena u nestabilnim manjinskim vladama, od kojih mnoge gaze temeljna demokratska načela kako bi potisnule oporbu'. U izvješću se ide i dalje, pa se tvrdi da se Europa suočava s 'civilizacijskim brisanjem', što je narativ blizak krajnje desnim političkim opcijama, a jedan od bivših američkih diplomata izjavio je za The Independent prošlog tjedna da je taj dokument 'katastrofalno glup'.

