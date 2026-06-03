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Amerikanci pogodili brod u blizini Irana: Posada se oglušila na upozorenja

M.Da.

03.06.2026 u 00:03

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Lakeview Images / Alamy
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Posada tankera Lexie oglušila se na upozorenje američke vojske, nakon čega je brod pogođen raketom Hellfire

Američka vojska raketom je zaustavila tanker koji je pokušavao proći kroz njihovu blokadu iranskih luka.

Tanker Lexie, koji plovi pod zastavom Bocvane i nije bio natovaren, "onesposobljen" je dok je u utorak prolazio kroz međunarodne vode prema iranskom otoku Kharg, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.

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Američki zrakoplov ispalio je projektil Hellfire u strojarnicu tankera nakon što je posada ignorirala ponovljena upozorenja američkih snaga tijekom 24 sata.

Središnje zapovjedništvo priopćilo je da je dosad blokadom zaustavljeno šest komercijalnih brodova, dok su još 122 plovila preusmjerena.

Blokada, koja je započela 13. travnja, znači sprječavanje ulaska i izlaska sveg pomorskog prometa iz iranskih luka . To je ujedno odgovor na iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

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