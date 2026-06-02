Iran potvrdio napad na teretni brod kod iračke obale: 'On je vlasništvo američko-izraelskog neprijatelja'

Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) potvrdio je da su njegove snage odgovorne za napad na teretni brod u Perzijskom zaljevu
Podsjetimo, britanski UKMTO objavio je izvješće o incidentu u kojem je sudjelovao teretni brod otprilike 40 nautičkih milja od Umm Qasra u Iraku. Objavljeno je kako je brod koji plovi pod zastavom Paname, pogodio projektil, ali u tom trenutku nije bilo poznato tko ga je ispalio.
Sad je IRGC potvrdio kako su gađali teretni brod MSC Sariska V krstarećim projektilom u sklopu odmazde za američki vojni napad na brod za rasuti teret Lian Star u Omanskom moru.
Brod su nazvali 'vlasništvom američko-izraelskog neprijatelja'.
U međuvremenu je prijavljena još jedna eksplozija i požar na napadnutom brodu, ali bez podataka o ozlijeđenima. Irački sigurnosni dužnosnici rekli su da preliminarna procjena sugerira da je drugu eksploziju uzrokovao napad dronom
Ovo je treći incident u kojem je komercijalno plovilo napadnuto u blizini Iraka, od početka sukoba na Bliskom istoku krajem veljače 2026.