Trump objavio: Dobio sam izravnu poruku od Irana. Žele postići dogovor

Axios je u srijedu navečer izvijestio da bi se Trumpov sastanak s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva sljedećeg tjedna u New Yorku trebao usredotočiti na američke planove za strategiju nakon rata.

Izvještaj se poziva na neimenovane izvore. Dodaje se da će se Trump sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova zemalja članica Vijeća za suradnju arapskih zemalja Perzijskog zaljeva (GCC), odnosno Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana.

State Department i Bijela kuća nisu odgovorili Reutersu na zahtjeve za komentar.