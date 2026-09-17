Trump objavio: Dobio sam izravnu poruku od Irana. Žele postići dogovor

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da se nada kraju rata protiv Irana, dok je Axios izvijestio da bi se u utorak na marginama Opće skupštine UN-a trebao sastati s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, objavio je Reuters. Njegove izjave dolaze u trenutku kada je rat s Iranom ušao u sedmi mjesec, a njegov se kraj zasad ne nazire
Axios je u srijedu navečer izvijestio da bi se Trumpov sastanak s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva sljedećeg tjedna u New Yorku trebao usredotočiti na američke planove za strategiju nakon rata.
Izvještaj se poziva na neimenovane izvore. Dodaje se da će se Trump sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova zemalja članica Vijeća za suradnju arapskih zemalja Perzijskog zaljeva (GCC), odnosno Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana.
State Department i Bijela kuća nisu odgovorili Reutersu na zahtjeve za komentar.
Trump opet tvrdi da Iranci žele dogovor
"Pa, nadamo se da smo pri kraju rata", rekao je Trump novinarima ranije tijekom večeri.
"Žele postići dogovor. Vidjet ćemo kako će to ispasti", rekao je o Iranu, ponovivši ranije izjave. Trump je također rekao da je iz Irana dobio poruku "izravno", ne iznoseći pojedinosti.
Trump je iznosio promjenjive ciljeve i rokove za rat koji je počeo 28. veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Teheran odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima su smještene američke baze.
Dosad poginule tisuće
U američko-izraelskim napadima na Iran i izraelskim napadima na Libanon poginule su tisuće ljudi, a milijuni su raseljeni.
Trump je kao jedan od ciljeva rata naveo slabljenje iranskih nuklearnih sposobnosti. Iran nema nuklearno oružje i tvrdi da je njegov program obogaćivanja uranija miroljubive prirode. SAD posjeduje nuklearno oružje, podsjetili su iz Reutersa.
Rast cijena nafte i plina zbog američko-izraelskog rata protiv Irana postao je važno pitanje za Trumpovu republikansku stranku uoči izbora za Kongres u studenome.