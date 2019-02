Amerikanci interveniraju u svijetu od svoje nezavisnosti, pogledajte gdje su sve dosad ratovali

Previranja u Venezueli i najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da kao jednu od opcija rješavanja krize u toj južnoameričkoj državi razmatra slanje vojske još je jednom aktualizirala učestalo nepotrebne američke vojne intervencije diljem svijeta, a one su najmoćnijoj državi u svijetu priskrbile status svjetskog policajca koji se miješa u unutarnje probleme zemalja bez pokrića

Američkom predsjedniku temelje za vojnu intervenciju jamči ustav Sjedinjenih Država, no on može posegnuti za vojnom moći tek nakon što Kongres objavi sudjelovanje u ratu. U nešto manje od 250 godina američke povijesti to se pravilo uglavnom nije koristilo, a mnogobrojne intervencije na svim kontinentima postavile su Washington u položaj omražene sile koja intervenira diljem svijeta isključivo radi vlastite koristi, a ne iz humanitarnih razloga.

Amerikanci su s vojnim intervencijama izvan svog teritorija započeli nedugo nakon osnivanja države krajem 18. stoljeća. Naime, već 25 godina od sjecanja samostalnosti američke ekspedicijske snage su 1801. godine u obliku dvaju ratnih brodova doplovile do libijske obale kako bi podigle pobunu u Tripoliju. Jedan od dva broda, Philadelphia, zauzeli su lokalni gusari te su za oslobađanje posade zatražili 60.000 dolara otkupnine. Amerikanci nisu prihvatili zahtjeve otmičara i predsjednik Thomas Jefferson odlučio je poslati flotu brodova koji su zapalili oteti brod, čime je započeo Prvi berberski rat, okončan kasnijim primirjem.