Kako su izgledali posljednji dani Gabby Petito: Izvana 'van life' iz snova, a iza kulisa - pakao

Godinu dana nakon zaruka, 2. srpnja 2021., krenuli su iz New Yorka. Petito je planirala dokumentirati putovanje na kanalu 'Nomadic Statik' na YouTubeu i Instagramu, gdje je u opisu profila pisalo: 'Putovanje svijetom u našem malom kombiju #vanlife.'

Naprimjer, jednom joj je ukrao novčanik i osobnu iskaznicu kako bi spriječio njezin izlazak s prijateljicom, što je prikazano u dokumentarcu pomoću poruka koje su razmijenili. Par je dijelio ljubav prema dugim vožnjama, nacionalnim parkovima i putovanjima kroz SAD, uključujući put od New Yorka do Kalifornije, a srpnju 2020. su se i zaručili.

No život nije joj bio ugodan, kaže njezina prijateljica Rose Davis u dokumentarcu. Imala je poteškoća u odnosima s Laundriejevom obitelji, posebice s njegovom majkom Robertom, a situaciju je otežavalo njegovo kontrolirajuće ponašanje, piše Time .

Upoznali su se u srednjoj školi Bayport-Blue Point u Bayportu, New York. Nakon što je Laundrie maturirao 2017., par je počeo izlaziti 2019., a Petito se preselila u North Port na Floridi da bi živjela s njegovom obitelji.

Nestanak i mučna potraga

Policija u Moabu, Utah, 12. kolovoza primila je poziv na broj 911 kojim je prijavljeno da muškarac napada ženu u kombiju. Policija je pronašla vozilo i intervenirala - bilo je to vozilo u vlasništvu Petito. Na temelju izjava vidno uznemirene Petito i smirenog Laundrieja, policija je zaključila da je on bio žrtva nasilja. No policajci su uočili da je situacija dramatična pa su naredili paru da se razdvoji na jednu noć - Laundrie je odveden u hotel dok je Petito ostala u kombiju. Sljedećeg dana nastavili su putovanje.

Unatoč vedrim objavama na društvenim mrežama, situacija se nije poboljšavala. Petito se 25. kolovoza posljednji put oglasila na Instagramu. Otprilike tada prestala je odgovarati na poruke, a 27. kolovoza njezina je majka primila neobičnu poruku s njezina telefona: 'Možete li pomoći Stanu? Stalno dobivam njegovu govornu poštu i propuštene pozive.' Poruka se odnosila na njezina djeda, ali majka je znala da ga ona nikada nije zvala tim imenom.

Prijavila je njezin nestanak 11. rujna njujorškoj policiji, što je dovelo do šokantnog otkrića - Laundrie se kombijem vratio u roditeljsku kuću, ali bez Petito. Njegova obitelj angažirala je odvjetnika i odbila surađivati s policijom.