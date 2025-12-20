Američki specijalci upali na još jedan brod kod Venezuele

Zapljena dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da naređuje svojevrsnu ‘blokadu’ tankera pod sankcijama koji ulaze u Venezuelu ili iz nje isplovljavaju.

Prema dostupnim informacijama, operaciju je ponovno vodila američka Obalna straža, a brod je preuzela specijalizirana taktička jedinica . Detalji o vlasništvu i teretu plovila zasad nisu javno objavljeni, a Bijela kuća se nije službeno očitovala o najnovijem slučaju.

Najava ‘blokade’ i pritisak na izvoz nafte

Trumpova administracija tvrdi da venezuelanska vlast koristi izvoz nafte kako bi financirala nezakonite aktivnosti, uključujući trgovinu drogom i nasilne zločine. Posebno se ističu optužbe na račun predsjednika Nicolás Maduro, za kojeg Washington tvrdi da predvodi organizaciju poznatu kao Cartel de los Soles, što Caracas odlučno odbacuje.

Američke vlasti navode da se ‘ukradena’ nafta koristi za financiranje kriminalnih mreža, dok Venezuela optužuje SAD da pokušava prisvojiti njezine energetske resurse, piše BBC.

Pojačana vojna prisutnost u Karibima

Posljednjih tjedana SAD značajno jača vojnu prisutnost u Karipskom moru. Američka vojska izvela je i niz napada na plovila koja su označena kao brodovi za krijumčarenje droge, pri čemu je, prema dostupnim informacijama, poginulo oko stotinu ljudi.

Međutim, Washington nije javno predočio dokaze da su ta plovila doista prevozila narkotike, zbog čega se vojne operacije sve češće propituju i u američkom Kongresu.

‘Flota duhova’ i prethodni slučaj

Najnovija zapljena slijedi nakon što je SAD prije manje od tjedan dana preuzeo tanker za koji se vjeruje da je dio tzv. ‘flote duhova’ – mreže brodova koji koriste različite metode kako bi prikrili podrijetlo nafte i zaobišli međunarodne sankcije.

Bijela kuća je tada objavila da je tanker Skipper bio uključen u ‘ilegalnu isporuku nafte’ te da će biti preusmjeren u američku luku. Madurova vlada taj je potez osudila, optuživši SAD da je ‘oteo posadu’ i ‘ukrao brod’.

Nafta kao ključ opstanka režima

Venezuela raspolaže najvećim potvrđenim zalihama nafte na svijetu, a prihodi od njezina izvoza ključni su za financiranje državnog proračuna. Upravo zbog toga svaka nova zapljena ili ograničenje izvoza dodatno produbljuje već ionako tešku gospodarsku i političku krizu u zemlji.