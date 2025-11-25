Američki savezni sud odbacio optužnicu protiv bivšeg šefa FBI-a Jamesa Comeyja

Sud je presudio da tužiteljicu Lindsey Halligan koja je vodila slučaj nije smjelo imenovati američko Ministarstvo pravosuđa, pa je optužnica odbačena, ali Ministarstvo može predmet ponovno pokrenuti. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Ministarstvo pravosuđa podnijeti žalbu.

Tužiteljica Lindsey Halligan, osobna Trumpova odvjetnica, imenovana je vršiteljicom dužnosti nakon što je njezin prethodnik zaključio da dokazi predočeni u slučaju Comey nisu dovoljni za podizanje optužnice, prema Washington Postu. Nakon toga ga je Trumpova administracija smijenila s dužnosti, izvijestile su novine.

Prije imenovanja Halligan je radila u Bijeloj kući i bila jedna od Trumpovih osobnih odvjetnica.

Comey je pozdravio presudu u video izjavi objavljenoj na Instagramu. Rekao je da odluka pokazuje da američki predsjednik ne može koristiti Ministarstvo pravosuđa za progon svojih političkih neprijatelja.

"Znam da će Donald Trump vjerojatno ponovno ići na mene", dodao je Comey. "Ne bojim se i vjerujem u neovisno pravosuđe."

Trump izvršio pritisak na pravosuđe

Optužbe protiv Comeyja, uključujući krivokletstvo, podignute su krajem rujna nakon što je Trump izvršio ogroman pritisak na pravosuđe.

U to vrijeme, Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je 64-godišnjak optužen i za ometanje istrage američkog Kongresa.

Optužbe su stigle samo nekoliko dana nakon što je Trump koristio društvene mreže kako bi pozvao državnu odvjetnicu Pam Bondi da poduzme mjere protiv ljudi koje je smatrao neprijateljima. Predsjednik se požalio da se puno priča, ali ne i da se nešto poduzima, te je izričito imenovao Comeyja.

Comeyja je 2013. tadašnji američki predsjednik Barack Obama imenovao za ravnatelja Federalnog istražnog ureda.