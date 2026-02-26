'Komunistički' gradonačelnik New Yorka kod Trumpa: 'Radujem se izgradnji stanova'

produktivan razgovor

Donald Trump i Zohran Mamdani
Donald Trump i Zohran Mamdani Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Mayor Zohran Kwame Mamdani
Donald Trump i Zohran Mamdani susreli su se po drugi put te imali 'produktivan razgovor' o stanogradnji u New Yorku. Inače, Trumpov otac je bio poznati nekretninski investitor koji je upravo u tom gradu izgradio tisuće stanova

Nedavno izabrani gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani susreo se danas s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Na društvenoj mreži X je izjavio da je imao vrlo produktivan razgovor na temu povećanja izgradnje stanova u najvećem američkom gradu.

"Imao sam produktivan sastanak s predsjednikom Trumpom danas poslijepodne. Radujem se izgradnji više stanova u New Yorku", napisao je Mamdani.

Povratak korijenima

Inače, riječ je o drugom sastanku Mamdanija i Trumpa, otkako je novi njujorški gradonačelnik u studenome prošle godine preuzeo dužnost. Trump je tijekom kampanje izrazito negativno govorio o Mamdaniju. No, obojica sada njeguju korektan odnos.

"Čak i novi komunistički gradonačelnik New Yorka, mislim da je zapravo fin momak, dosta sam razgovarao s njim. Loša politika, ali fin momak", rekao je Trump tijekom svog govora o stanju nacije.

Inače, Trump je od svog oca Freda, još početkom sedamdesetih preuzeo vrlo lukrativni nekretninski biznis u New Yorku. Fred Trump je bio investitor, koji je između ostalog, izgradio na tisuće priuštivih stanova u Queensu i Brooklynu.

