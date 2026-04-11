Američki ratni brodovi prošli kroz Hormuški tjesnac, Teheran: Zaustavili smo ih

11.04.2026 u 15:50

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ministarstvo obrane SAD-a
Nekoliko ratnih brodova američke mornarice prošlo je kroz Hormuški tjesnac, potvrdio je američki dužnosnik, što predstavlja prvi takav prolazak od početka sukoba između SAD-a i Irana. Kako navodi Axios, operacija nije bila unaprijed usklađena s Teheranom

Prema američkim izvorima, cilj ove pomorske operacije bio je ohrabriti trgovačke brodove da se vrate u jedan od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca, piše Axios. Prolazak ratnih brodova dolazi u trenutku kada u Islamabadu započinju mirovni pregovori između dviju strana.

Američki dužnosnik istaknuo je kako je riječ o potezu kojim se želi osigurati sloboda plovidbe u međunarodnim vodama, naglašavajući važnost stabilnosti u regiji za globalnu trgovinu.

Iran tvrdi: Upozorenje natjeralo brod na povlačenje

S druge strane, iranski izvori iznose drugačiju verziju događaja. Prema navodima agencije Tasnim, iranske oružane snage pratile su kretanje američkog razarača koji je isplovio iz luke Fujairah.

Teheran je, tvrde, preko posrednika u Pakistanu uputio poruku da će brod biti meta napada u roku od 30 minuta ako nastavi prema tjesnacu. Nakon toga, američki brod navodno je zaustavio kretanje i okrenuo se, što Iran pripisuje vlastitoj odlučnoj reakciji.

Hormuz kao ključna točka primirja

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca jedno je od ključnih pitanja u dogovoru o prekidu vatre između Washingtona i Teherana. Taj uski morski prolaz uz južnu obalu Irana od presudne je važnosti za globalno tržište energije i opskrbne lance.

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Unatoč formalnom primirju, promet kroz tjesnac posljednjih dana ostaje ograničen. Američki dužnosnici priznali su da su trgovački brodovi izbjegavali prolazak zbog sigurnosnih prijetnji i iranskog zastrašivanja.

Trump najavljuje 'čišćenje' tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio pokretanje operacije uklanjanja mina iz tjesnaca, ističući kako je upravo prijetnja minama bila glavni razlog zašto su brodovi izbjegavali prolazak.

Poručio je da će Sjedinjene Države osigurati sigurnu plovidbu kao ‘uslugu’ globalnoj trgovini, uključujući velike ekonomije u Aziji i Europi.

eksplozivne optužbe

nove analize

višesatna čekanja

