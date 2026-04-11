Pregovori se ipak odvijaju licem u lice: Bijela kuća demantira Iran, javio se Trump

Bez dnevnog reda i formata

'Na početku pregovora u Islamabadu premijer se sastao s J.D. Vanceom, američkim potpredsjednikom koji predvodi izaslanstvo svoje zemlje', stoji u priopćenju Šarifova ureda. Prije razgovora, koji započinju u ozračju dubokog nepovjerenja i za koje nisu određeni ni dnevni red, a ni izravni ili neizravni format, premijer se sastao i s iranskim izaslanstvom.

Kako je izvijestila iranska državna televizija sastanak se održava u hotelu Sereni. Iranska novinska agencija Fars je prenijela kako se očekivalo da Iran naknadno odluči hoće li započeti pregovore kasnije tijekom dana.

Pakistan je okupio tim stručnjaka koji će pridonijeti raspravama o pomorskom prometu, nuklearnim pitanjima i ostalim ključnim temama, rekao je AFP-u diplomatski izvor blizak toj temi.

Sastanak pomno prate i ostali akteri koji su pridonijeli diplomatskim naporima, a među njima su Egipat, Turska i Kina, zemlje s kojima Pakistan nastavlja koordinaciju, rekao je izvor.

Prije početka sastanka u Islamabadu, svaka je strana izdala svoja upozorenja.

Iran pristupa pregovorima 'u atmosferi potpunog nepovjerenja, jer su Sjedinjene Države opetovano prekršile svoje obveze', rekao je u petak iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči njemačkom kolegi Johannu Wadephulu, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je kazao utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji predvodi iransku delegaciju, Iran je postavio dva preduvjeta: 'primirje u Libanonu0, gdje je Izrael u ratu s Hezbolahom, koji Teheran podupire, i 'odmrzavanje iranske imovine'.

'Ako ovdje imamo posla s predstavnicima pokreta 'Izrael na prvom mjestu', u tom slučaju sporazuma neće biti', napisao je na platformi X iranski prvi potpredsjednik Mohamad Reza Aref.

Prije dolaska u Pakistan JD Vance je upozorio Iran: 'Pokušaju li s nama igrati igrice, vidjet će da naš pregovarački tim na njih neće reagirati.' No unatoč tomu je kazao da će 'pokušati voditi pozitivne pregovore'.