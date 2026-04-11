Pregovori se ipak odvijaju licem u lice: Bijela kuća demantira Iran, javio se Trump

Iranski predsjednik parlamenta iznio je dva uvjeta za sporazum: prekid vatre u Libanonu i oslobađanje zamrznute iranske imovine. Obje mjere, kažu Iranci, bile su dio početnog sporazuma postignutog ranije ovog tjedna. Donald Trump rekao je da Iran nema karte za pregovaračkim stolom i inzistira na tome da će SAD 'prilično brzo' otvoriti Hormuški tjesnac. Također je rekao da je '99% uspjeha' spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, u sinoćnjem nacionalnom obraćanju, izložio je ciljeve razgovora... 'Trajni prekid vatre sljedeća je teška faza, a to je rješavanje složenih pitanja pregovorima. Ovo je, kako se na engleskom kaže, faza uspjeha ili neuspjeha'
Što je s Libanonom? U međuvremenu, pregovori o prekidu vatre između Libanona i Izraela održat će se u SAD-u sljedeći tjedan. Izraelska invazija i bombardiranje Libanona doveli su prekid vatre i današnje razgovore pod sve veći pritisak. Broj poginulih u izraelskim napadima na Libanon ranije ovog tjedna porastao je na 357, prema podacima ministarstva zdravstva te zemlje.
Najvažniji događaji
- Mirovni pregovori počinju danas: Američka delegacija stigla je u pakistanski glavni grad
- Donald Trump inzistirao je da Iranci 'nemaju karte' na pregovorima
- Benjamin Netanyahu rekao je da je pristao na pregovore s libanonskom vladom s ciljem razoružavanja Hezbolaha kojeg podržava Iran, a koji je i sam pozvao na prekid vatre prije početka razgovora
- Iran je najavio pa Bijela kuća demantirala - ništa od odrzavanja iranske imovine
16:05
Američki ratni brodovi prošli kroz Hormuški tjesnac
Nekoliko ratnih brodova američke mornarice prošlo je kroz Hormuški tjesnac, potvrdio je američki dužnosnik, što predstavlja prvi takav prolazak od početka sukoba između SAD-a i Irana. Kako navodi Axios, operacija nije bila unaprijed usklađena s Teheranom. <<<Cijeli članak>>>
15:14
Pregovori SAD-a i Irana licem u lice
Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana odvijaju se izravno, licem u lice, što je značajan pomak u dosadašnjoj komunikaciji dviju zemalja, objavio je Reuters, pozivajući se na pakistanski izvor.
Američko izaslanstvo čine američki potpredsjednik JD Vance, posebni izaslanik Steve Witkoff i zet Donalda Trumpa Jared Kushner. S iranske strane u pregovorima sudjeluju predsjednik parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči.
Ranije nije bilo potvrđeno odvijaju li se razgovori izravno ili posrednici prenose poruke između dvaju izaslanstava smještenih u odvojenim prostorijama.
15:10
Iranski veleposlanik: Ostaje za vidjeti hoće li SAD poštovati napore domaćina
Iranski veleposlanik u Pakistanu Reza Amiri Moghadam izjavio je da su razgovori u Islamabadu usmjereni na to da se pomogne "okončanju nezakonitog rata protiv iranske nacije".
"Rata koji nije samo očit zločin protiv iranske nacije i civilizacije, nego je ugrozio i sigurnost regije i svijeta", napisao je na X-u.
"Ostaje za vidjeti hoće li SAD u dobroj vjeri poštovati posredničke napore domaćina ili...?!", poručio je Moghadam, koji je dio iranskog izaslanstva.
14:36
Kina priprema isporuku oružja u Iran
Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.
Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.
Američki State Department, Bijela kuća, kinesko veleposlanstvo u Washingtonu i kinesko ministarstvo vanjskih poslova još nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.
Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sustava poznatih kao MANPAD, prema CNN-u, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.
14:35
Pregovori s prstom na okidaču
Iranski prijedlozi i crvene linije proslijeđeni su pakistanskom premijeru, rekao je novinar državne televizije. Izravni razgovori između SAD-a i Irana u Islamabadu još nisu najavljeni.
Izvjestitelj iranske državne televizije rekao je da crvene linije Teherana uključuju Hormuški tjesnac, isplatu ratne odštete, oslobađanje blokirane iranske imovine i prekid vatre u cijeloj regiji. 'Pregovarat ćemo s prstom na okidaču', rekla je glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani na državnoj televiziji. 'Iako smo otvoreni za razgovore, također smo potpuno svjesni nedostatka povjerenja; stoga iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces s maksimalnim oprezom', prenosi Sky news.
14:00
Puno nepoznanica
Iako su delegacije SAD-a i Irana u Pakistanu na mirovnim pregovorima, dvije strane se još nisu sastale. Urednik Sky Newsa za međunarodne poslove Dominic Waghorn, koji je u Islamabadu, ističe, još uvijek postoji 'mnogo nepoznanica'. 'Nije baš jasno kako će se ti razgovori odvijati', rekao je. 'Hoće li biti izravnih razgovora, tako da Amerikanci i Iranci budu u istoj prostoriji, doista prvi put ikada'
13:17
Bez dnevnog reda i formata
'Na početku pregovora u Islamabadu premijer se sastao s J.D. Vanceom, američkim potpredsjednikom koji predvodi izaslanstvo svoje zemlje', stoji u priopćenju Šarifova ureda. Prije razgovora, koji započinju u ozračju dubokog nepovjerenja i za koje nisu određeni ni dnevni red, a ni izravni ili neizravni format, premijer se sastao i s iranskim izaslanstvom.
Kako je izvijestila iranska državna televizija sastanak se održava u hotelu Sereni. Iranska novinska agencija Fars je prenijela kako se očekivalo da Iran naknadno odluči hoće li započeti pregovore kasnije tijekom dana.
Pakistan je okupio tim stručnjaka koji će pridonijeti raspravama o pomorskom prometu, nuklearnim pitanjima i ostalim ključnim temama, rekao je AFP-u diplomatski izvor blizak toj temi.
Sastanak pomno prate i ostali akteri koji su pridonijeli diplomatskim naporima, a među njima su Egipat, Turska i Kina, zemlje s kojima Pakistan nastavlja koordinaciju, rekao je izvor.
Prije početka sastanka u Islamabadu, svaka je strana izdala svoja upozorenja.
Iran pristupa pregovorima 'u atmosferi potpunog nepovjerenja, jer su Sjedinjene Države opetovano prekršile svoje obveze', rekao je u petak iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči njemačkom kolegi Johannu Wadephulu, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.
Kako je kazao utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji predvodi iransku delegaciju, Iran je postavio dva preduvjeta: 'primirje u Libanonu0, gdje je Izrael u ratu s Hezbolahom, koji Teheran podupire, i 'odmrzavanje iranske imovine'.
'Ako ovdje imamo posla s predstavnicima pokreta 'Izrael na prvom mjestu', u tom slučaju sporazuma neće biti', napisao je na platformi X iranski prvi potpredsjednik Mohamad Reza Aref.
Prije dolaska u Pakistan JD Vance je upozorio Iran: 'Pokušaju li s nama igrati igrice, vidjet će da naš pregovarački tim na njih neće reagirati.' No unatoč tomu je kazao da će 'pokušati voditi pozitivne pregovore'.
12:16
Bijela kuća demantira
Izvješće u posljednjih sat vremena - pozivajući se na visoki iranski izvor - sugerira da su SAD pristale odmrznuti iransku imovinu. Taj zahtjev, dodao je izvor, mogao bi pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. No, Bijela kuća je upravo odgovorila na tu tvrdnju, poričući da je SAD pristao na takav sporazum.
Očekuje se da će se mirovni pregovori održati danas u Pakistanu, s delegacijama obje strane u glavnom gradu zemlje. JD Vance, potpredsjednik, predvodi američku stranu i razgovarao je s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, dodala je Bijela kuća. Sharif je 'izrazio nadu da će ovi razgovori poslužiti kao odskočna daska prema trajnom miru u regiji', priopćio je njegov ured.
11:31
Odmrzavanje imovine
SAD je pristao osloboditi iransku zamrznutu imovinu koja se nalazi u Kataru i drugim stranim bankama, rekao je za Reuters visoki iranski izvor. Novinska agencija izvještava da Teheran taj potez vidi kao znak ozbiljnosti u vezi s trajnim mirovnim sporazumom, uoči mirovnih pregovora u Pakistanu. Izvor, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti teme, također je za Reuters rekao da je odmrzavanje imovine 'izravno povezano s osiguranjem sigurnog prolaska kroz Hormuški tjesnac'.
10:17
Vrhovni vođa Irana zadobio teške ozljede lica i noge, kažu izvori
Otkad je imenovan novi vrhovni vođa Irana, javljao se samo putem pisanih izjava. Otkad je njegov otac Ali Hamenei ubijen u zračnom napadu na početku rata, njegov sin i nasljednik, Modžtaba, nije viđen u javnosti. Kruže glasine da ili nije preživio zračni napad ili je zadobio teške ozljede. Izvori sada sugeriraju da je istina ovo drugo, javlja Sky news.
Prema novinskoj agenciji Reuters, tri osobe bliske njegovom užem krugu rekle su da se još uvijek oporavlja od teških ozljeda lica i noge.
Lice mu je unakaženo u napadu na kompleks u Teheranu, a zadobio je značajne ozljede jedne ili obje noge, rekla su sva tri izvora. No, 56-godišnjak se ipak oporavlja od rana i ostaje mentalno oštar, dodali su. Sudjeluje u sastancima s visokim dužnosnicima putem audio konferencija i uključen je u donošenje odluka o važnim pitanjima - uključujući i pitanja oko mirovnih pregovora. Ovi opisi nisu neovisno provjereni.