Američka neovisnost se slavi i u Hrvatskoj: 'Živimo u zlatnom dobu odnosa SAD-a i Hrvatske'

Odnosi Sjedinjenih Država i Hrvatske u zlatnom su dobu, kazala je američka veleposlanica Nicole McGraw na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti u splitskom hotelu Le Méridien Lav u subotu navečer

Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw na svečenosti je rekla da je od samih početaka američka priča bila priča o hrabrosti pred tiranijom i o običnim ljudima koji su ustajali i činili izvanredne stvari. Ispripovijedala je da je nedavno posjetila državni arhiv u Dubrovniku i imala čast držati u rukama izvorni dokument iz 1776. godine u kojem se Dubrovačka Republika obratila tek rođenim Sjedinjenim Američkim Državama, želeći uspostaviti trgovinu i prijateljstvo s narodom koji je upravo proglasio svoju neovisnost.

"Danas, 250 godina kasnije, istinski vjerujem da živimo u zlatnom dobu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske", naglasila je. "Zajedno nastavljamo graditi snažnije trgovinske i poslovne prilike, dublju obrambenu suradnju i bogatije veze među našim ljudima, nadmašujući i najhrabrije nade naših predaka. Sanjajte hrabro. Volite Boga, obitelj i svoju domovinu", poručila je među ostalim veleposlanica McGraw.

Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+27 Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic