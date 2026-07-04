dan neovisnosti

Američka neovisnost se slavi i u Hrvatskoj: 'Živimo u zlatnom dobu odnosa SAD-a i Hrvatske'

M.Da./Hina

04.07.2026 u 23:57

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
Bionic
Reading

Odnosi Sjedinjenih Država i Hrvatske u zlatnom su dobu, kazala je američka veleposlanica Nicole McGraw na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti u splitskom hotelu Le Méridien Lav u subotu navečer

Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw na svečenosti je rekla da je od samih početaka američka priča bila priča o hrabrosti pred tiranijom i o običnim ljudima koji su ustajali i činili izvanredne stvari.

Ispripovijedala je da je nedavno posjetila državni arhiv u Dubrovniku i imala čast držati u rukama izvorni dokument iz 1776. godine u kojem se Dubrovačka Republika obratila tek rođenim Sjedinjenim Američkim Državama, želeći uspostaviti trgovinu i prijateljstvo s narodom koji je upravo proglasio svoju neovisnost.

vezane vijesti

"Danas, 250 godina kasnije, istinski vjerujem da živimo u zlatnom dobu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske", naglasila je.

"Zajedno nastavljamo graditi snažnije trgovinske i poslovne prilike, dublju obrambenu suradnju i bogatije veze među našim ljudima, nadmašujući i najhrabrije nade naših predaka. Sanjajte hrabro. Volite Boga, obitelj i svoju domovinu", poručila je među ostalim veleposlanica McGraw.

Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
  • Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
  • Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
  • Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
  • Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
  • Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu
    +27
Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

'Amerikanci su jako važni'

Otkrila je i da 20 tisuća Amerikanaca živi u Hrvatskoj te da ih je lani u Hrvatsku na odmor stiglo 850 tisuća. Uvjerena je da će ih ove godine doći još i više zbog novog direktnog leta New York-Split.

Na proslavi je bio ministar turizma i sporta Tonči Glavina koji je istaknuo "da su nam Amerikanci jako važni gosti i da posljednjih godina značajno raste njihov promet".

Osim današnje proslave u Splitu, koja je završila raskošnim vatrometom, američko veleposlanstvo će organizirati slična događanja u Zagrebu i Dubrovniku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tragedija na vodi

tragedija na vodi

U Dravi kod Legrada pronađeno tijelo muškarca
pucnjava u međimurju

pucnjava u međimurju

Specijalci češljaju Čakovec: Policija pronašla predmet povezan s napadačem?
pomorska nesreća

pomorska nesreća

Javio se kapetan 'jedrilice smrti' iz Splitskih vrata: 'Znali smo da ne možemo ništa'

najpopularnije

Još vijesti