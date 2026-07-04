Američka neovisnost se slavi i u Hrvatskoj: 'Živimo u zlatnom dobu odnosa SAD-a i Hrvatske'

Odnosi Sjedinjenih Država i Hrvatske u zlatnom su dobu, kazala je američka veleposlanica Nicole McGraw na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti u splitskom hotelu Le Méridien Lav u subotu navečer
Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw na svečenosti je rekla da je od samih početaka američka priča bila priča o hrabrosti pred tiranijom i o običnim ljudima koji su ustajali i činili izvanredne stvari.
Ispripovijedala je da je nedavno posjetila državni arhiv u Dubrovniku i imala čast držati u rukama izvorni dokument iz 1776. godine u kojem se Dubrovačka Republika obratila tek rođenim Sjedinjenim Američkim Državama, želeći uspostaviti trgovinu i prijateljstvo s narodom koji je upravo proglasio svoju neovisnost.
"Danas, 250 godina kasnije, istinski vjerujem da živimo u zlatnom dobu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske", naglasila je.
"Zajedno nastavljamo graditi snažnije trgovinske i poslovne prilike, dublju obrambenu suradnju i bogatije veze među našim ljudima, nadmašujući i najhrabrije nade naših predaka. Sanjajte hrabro. Volite Boga, obitelj i svoju domovinu", poručila je među ostalim veleposlanica McGraw.
'Amerikanci su jako važni'
Otkrila je i da 20 tisuća Amerikanaca živi u Hrvatskoj te da ih je lani u Hrvatsku na odmor stiglo 850 tisuća. Uvjerena je da će ih ove godine doći još i više zbog novog direktnog leta New York-Split.
Na proslavi je bio ministar turizma i sporta Tonči Glavina koji je istaknuo "da su nam Amerikanci jako važni gosti i da posljednjih godina značajno raste njihov promet".
Osim današnje proslave u Splitu, koja je završila raskošnim vatrometom, američko veleposlanstvo će organizirati slična događanja u Zagrebu i Dubrovniku.