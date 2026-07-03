Papa uputio važnu poruku Amerikancima uoči 250. obljetnice SAD-a

Prvi papa iz SAD-a, koji je dosljedno kritičan prema tvrdokornoj antiimigrantskoj politici predsjednika Donalda Trumpa ocjenjujući je "nehumanom", izjavio je da je riječ "Amerika" diljem svijeta odavno "sinonim za slobodu" zbog načina na koji je ta zemlja dočekivala imigrante.

U govoru uživo iz Vatikana koji se emitirao u nacionalnom centru za ustav u Philadelphiji dok je primao Medalju slobode koju mu je dodijelio centar, Lav je rekao da se nada da će ideali "jedinstva, pravde i mira" koje su zastupali Oci osnivači voditi i SAD današnjice dok slavi svoju 250. obljetnicu.

"Ova povijesna obljetnica pruža nam priliku da nanovo promislimo temeljna načela nacije u nadi da će Amerika zauvijek ostati vjerna snu koji joj je priskrbio titulu zemlje slobodnih i doma hrabrih“, apelirao je papa, rođeni Čikažanin.