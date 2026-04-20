Američka mornarica djeluje i na drugom kraju svijeta: Uništen još jedan brod s drogom

U proteklih desetak dana američka je mornarica intenzivirala napade na brodove za koje sumnja da služe prijevozu droge. Južno zapovjedništvo objavilo je snimku napada koji se dogodio u nedjelju, pri čemu su poginule tri osobe

Američka mornarica, osim blokade iranskih luka, nastavlja djelovati i u vodama Kariba. U nedjelju su pokrenuli još jedan napad na brod za kojeg sumnjaju da je prevozio drogu, pri čemu su tri osobe ubijene. U američkim napadima na brodove s drogom u Karipskom moru i Tihom oceanu, koje je zapovijedila administracija Donalda Trumpa, do sada je ubijena najmanje 181 osoba, piše Euronews.

Borba protiv 'narkoterorizma' Nastavak napada, koji se intenzivirao u proteklih desetak dana signaliziraju da američka administracija ne kani odustati od svoje borbe protiv onoga što naziva "narkoterorizmom" na zapadnoj hemisferi. Američka vojska do danas nije pružila nikakve dokaze da je bilo koji od ciljanih brodova doista prevozio drogu. U najnovijem slučaju, američko Južno zapovjedništvo ponovilo je ranije izrečene izjave rekavši da je ciljalo navodne trgovce drogom duž poznatih krijumčarskih ruta. Objavili su i video koji prikazuje brod kojeg je u jednom trenutku uzdrmala snažna eksplozija.



On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026