Američka mornarica djeluje i na drugom kraju svijeta: Uništen još jedan brod s drogom

U proteklih desetak dana američka je mornarica intenzivirala napade na brodove za koje sumnja da služe prijevozu droge. Južno zapovjedništvo objavilo je snimku napada koji se dogodio u nedjelju, pri čemu su poginule tri osobe
Američka mornarica, osim blokade iranskih luka, nastavlja djelovati i u vodama Kariba. U nedjelju su pokrenuli još jedan napad na brod za kojeg sumnjaju da je prevozio drogu, pri čemu su tri osobe ubijene.
U američkim napadima na brodove s drogom u Karipskom moru i Tihom oceanu, koje je zapovijedila administracija Donalda Trumpa, do sada je ubijena najmanje 181 osoba, piše Euronews.
Borba protiv 'narkoterorizma'
Nastavak napada, koji se intenzivirao u proteklih desetak dana signaliziraju da američka administracija ne kani odustati od svoje borbe protiv onoga što naziva "narkoterorizmom" na zapadnoj hemisferi. Američka vojska do danas nije pružila nikakve dokaze da je bilo koji od ciljanih brodova doista prevozio drogu.
U najnovijem slučaju, američko Južno zapovjedništvo ponovilo je ranije izrečene izjave rekavši da je ciljalo navodne trgovce drogom duž poznatih krijumčarskih ruta. Objavili su i video koji prikazuje brod kojeg je u jednom trenutku uzdrmala snažna eksplozija.
Kršenje međunarodnog prava
Američki predsjednik Donald Trump prije nekoliko mjeseci je rekao da je SAD u "oružanom sukobu" s kartelima u Latinskoj Americi i time opravdao napade kao nužnu eskalaciju kako bi se zaustavio protok droge u Sjedinjene Države i time smanjenje broja predoziranja.
Kritičari su ponovljene napade osudili kao kršenje međunarodnog prava, budući da se većina tih udara događa u međunarodnim vodama, što ih čini ilegalnima.