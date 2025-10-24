Trump poslao flotu brodova prema Karibima: Ugrožena je sigurnost SAD-a

Slijedeći direktive predsjednika Donalda Trumpa "o borbi protiv zločinačkih transnacionalnih organizacija i borbi protiv narkoterorizma kako bi se zaštitio nacionalni teritorij, ministar rata naredio je da se nosač aviona Gerald R. Ford (...) uputi" u zapovjednu zonu središnje i južne Amerike, napisao je na X-u glasnogovornik američkog ministarstva obrane Sean Parnell.

Sjedinjene Države odlučile su poslati nosač aviona kao potporu operacijama borbe protiv trgovine drogom u Latinskoj Americi, objavio je u petak Pentagon, što je značajno podizanje američkog vojnog prisustva u toj regiji.

Pojačana prisutnost američkih snaga u području djelovanja USSOUTHCOM-a (Američko južno zapovjedništvo) "ojačat će američke kapacitete za otkrivanje, praćenje i ometanje ilegalnih aktera i aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost i prosperitet Sjedinjenih Država i našu sigurnost na zapadnoj hemisferi", rekao je Parnell.

Nije precizirao kada će se nosač Gerald R. Ford premjestiti u regiju.

Raspoređivanje je dio Trumpovog vojnog jačanja u Karibima, koje uključuje osam ratnih brodova, nuklearnu podmornicu i zrakoplov F-35. To će vjerojatno izazvati zabrinutost u regiji oko namjere Trumpove administracije.

Američka vojska izvela je 10 napada na navodne brodove za prijevoz droge, uglavnom na Karibima, od početka rujna, ubivši oko 40 ljudi. Iako Pentagon nije dao mnogo informacija, rekao je da su neki od ubijenih državljani Venezuele.

Predsjednik Nicolas Maduro više je puta rekao da se Washington nada da će ga svrgnuti s vlasti.

Vojna moć na tom području daleko nadmašuje svaku zamislivu potrebu američkih napada na pojedinačne ciljeve trgovaca drogom, na kopnu ili moru, ističe Reuters.

