Prije nego što sjednu u Rafale, naši piloti će se uvježbavati na jednom od najboljih trenažnih aviona u svijetu, evo i pojedinosti

Ministarstvo obrane (MORH) izvijestilo je da je prva skupina pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) otišla ovih dana na obuku za avion Rafale u zrakoplovnu bazu francuskih Zračnih i svemirskih snaga u Mont-de-Marsanu. Naše pilote prije višemjesečnog školovanja za letenje na višenamjenskom borbenom avionu tipa Rafale očekuje obuka na jednom od najboljih trenažnih aviona u svijetu, i to na njegovoj najnaprednijoj inačici ATS (Advanced Training System). Donosimo više o popularnom Alpha Jetu, neizbježnoj etapi u obuci za pilota Rafalea

Riječ je o bazi koja je dom dvjema eskadrilama Dassaultovih Rafalea, najnaprednijih francuskih borbenih aviona, a u njoj se nalazi i sjedište Središta za ispitivanje zrakoplovne opreme i pokuse francuskog ratnog zrakoplovstva (CEMA) te Središta za izvješćivanje radara protuzračne obrane. Uz to, u Mont-de- Marsanu nalazi se nastavno-obučno središte radarista protuzračne obrane.

U toj bazi stacionirana je lovačko-eksperimentalna eskadrila (1/30 Côte d'Argent) koja koristi avione tipa Rafale B , dvosjedne inačice koje su u početku trebale biti samo trenažni zrakoplovi, ali su zbog pozitivnih borbenih iskustava pretvorene u jurišnu varijantu. Ondje su smješteni i taktički bombarderi za konvencionalne napade Mirage 2000D , ali i višenamjenski lovci Rafale C, raspoređeni u eskadrilama Lorraine i Normandie-Niemen. U sklopu eskadrile koja koristi dvosjedne Rafale B su i napredni dvomotorni mlazni školski avioni Alpha Jet , na kojima će se školovati naši budući piloti Rafalea .

Francuska je, naime, željela jednostavan mlazni trenažer koji je lagan za održavanje i atraktivan za izvozno tržište dok je Njemačka željela mogućnost da se školski avion koristi i za lake jurišne uloge jer je Luftwaffe namjeravao zamijeniti svoju flotu jurišnih zrakoplova Fiat G.91, kao i flotu trenažnih Fouga Magistera. Na prijedlog Njemačke, konačno je dogovoreno da će zrakoplov biti dizajniran u dvije inačice kako bi se zadovoljile želje obiju nacija.

Odmah na početku došlo je do neslaganja između Francuza i Nijemaca oko motora za avion. Dok su obje države navele da će on biti sposoban za velike podzvučne brzine, Francuska je željela koristiti turbofan domaćeg dizajna SNECMA Turbomeca Larzac, a Njemačka je naginjala američkom turbomlaznom motoru General Electric J-85. Korištenje američkog motora nije bilo prihvatljivo za Francusku jer bi to omogućilo Washingtonu kontrolu nad izvozom aviona. Budući da je Francuska odbila financirati kupnju američkih motora, Njemačka je na kraju pristala koristiti Larzac u svojoj varijanti letjelice.