Alkohol, vrućina, pola milijuna ljudi: Koji je najveći rizik koncerta Thompsona na Hipodromu?

Osim što će predstavljati velik logistički zahvat za organizatore, koncert Marka Perkovića Thompsona bit će veliki izazov za sigurnosne službe.

Pola milijuna ljudi na Hipodromu

Kako je poznato, do sada je prodano 281.774 ulaznice, a s obzirom na to da drugog koncerta neće biti, najavljeno je puštanje dodatnih karata u prodaju. Koliko točno – još uvijek nije javno prezentirano. Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, danas je tek izjavio da je iz pjevačeva menadžmenta zatražen dodatni zakup prostora te da im je to odobreno. Neslužbeno se spekulira da bi broj posjetitelja mogao narasti na između 400 i 500 tisuća ljudi.