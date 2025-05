'Albanski Tuđman' protiv Milanovićeva jataka: U žestoki rat se upleo i čovjek koji je podigao Trumpa iz pepela

Vođa socijaldemokrata Edi Rama već je 12 godina albanski premijer, a do pozicije omiljenog zapadnog igrača u toj kandidatkinji za EU dogurao je pobjedom na trima uzastopnim izborima, uz pomoć živahne galerije savjetnika, od Tonyja Blaira do Zorana Milanovića. Ipak, ovo bi se moglo promijeniti već u nedjelju, jer i desnica ima konja za utrku, i to kakvog. 80-godišnji političar s devet života, Sali Beriša, koristi usluge Chrisa LaCivite, spin doktora odgovornog za politički preporod Donalda Trumpa