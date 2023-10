Akrap: Postoje indicije da Rusija daje potporu Hamasu preko Irana

Naglasio je kako je cilj ove krize "prebacivanje pažnje" s rata u Ukrajini. 'Sasvim sigurno je to jedno od ključnih pitanja pored razvoja dodatnih kriza u svijetu i prebacivanja težišta pažnje s rata u Ukrajini', rekao je.

'Vrlo je vjerojatno to jedan od okidača. Ako se sjetimo, prije tri godine kada je potpisani Abrahamski sporazumi s Emiratima i Bahrainom, Hamas je bio naglasniji i govorio da je to nož u leđa', podsjetio je.

Ustvrdio je kako bi potpisivanje sporazuma između Izraela i Saudijske Arabije moglo stabilizirati situaciju na Bliskom istoku

'Da dođe do sporazuma između Izraela i Saudijske Arabije. U tom trokutu između Izraela, Egipta i Saudijske Arabije, rješavalo bi se pitanje dugoročne stabilizacije mira na Bliskom istoku. Tako bi se pitanje Hamasa poistovjetilo s terorističkim pitanjem. Hamas ne treba poistovjećivati s Palestincima jednako kao što Palestince ne treba poistovjećivati s Hamasom', dodao je.

Poruke iz Saudijske Arabije "skladne i odmjerene"

Ocijenio je kako će pregovori između Izraela i Saudijske Arabije "uroditi plodom" ukoliko u posredovanju budu sudjelovao SAD sa "sigurnosnim" jamstvima.

'Izgleda da toga neće biti s obzirom na izjave koje su došle iz Saudijske Arabije. One su vrlo skladne i odmjerene. Postoji velika razina izvjesnosti da će ti pregovori uroditi plodom uz posredovanje SAD-a i davanjem jamstava Saudijskoj Arabiji', ustvrdio je Akrap.

Na pitanje hoće li Hezbolah ući u skuob, Akrap je odgovorio kako je to "teško za procijeniti". 'Činjenica je da Hezbolah i Izrael redovno izmjenjuju vatru. To ne izlazi iz uobičajenih aktivnosti. To pokazuje da Hezbolah vrlo vjerojatno nije bio upoznat s napadom Hamasa', pretpostavio je.

'Postoji pretpostavka da je Hezbolah shvatio u kakvu bi se tešku situaciju doveo da napadne državu Izrael. Sasvim sigurno bi bili suočeni sa strašnim posljedicama', zaključio je.