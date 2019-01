Akcija mladih: Za stanje u Autotroleju odgovoran Željko Smojver

Akcija mladih optužila je na konferenciji za novinstvo u utorak u Rijeci za loše stanje vozila riječkoga javnog prijevoznika Autotroleja Željka Smojvera, bivšeg direktora te tvrtke, a danas direktora Rijeke plus, tvrtke koja među ostalim održava autobuse.

"On je pokazao da se nije sposoban brinuti za sigurnost 100.000 dnevnih korisnika usluga Autotroleja", ocijenio je gradski vijećnik Akcije mladih Tihomir Čordašev. Do sada su iz Autotroleja nuđena različita objašnjenja o uzrocima kvarova i požarima na autobusima, od odgovornosti proizvođača do kvarova na elektroinstalacijama, rekao je Čordašev.

Od siječnja prošle godine požari su buknuli na šest autobusa Autotroleja. Još prije godinu dana Smojver je izvijestio da traje istraga o uzrocima požara, a rezultati ni danas nisu objavljeni. Osnovni problem neodgovarajućeg održavanja je priroda tvrtke Rijeka plus, ocijenila je Akcija mladih tvrdeći da je ta tvrtka osnovana isključivo radi dizanja kredita i omogućavanja daljnjeg zaduživanja grada.