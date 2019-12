Akcija Mir i dobro: Građani, budite oprezni pri rukovanju pirotehničkim sredstvima

Operativna akcija "Mir i dobro", kojom se želi spriječiti nezakonita uporaba oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava u predblagdansko i blagdansko vrijeme, provodi se od 13. prosinca do 8. siječnja, a građani su pozvani na oprez pri rukovanju pirotehničkim sredstvima

Zbog nezakonite uporabe oružja i pirotehničkih sredstava lani je ozlijeđeno 25 osoba, bilo je i teško ozlijeđenih, a upravo se to želi spriječiti, rečeno je u petak na konferenciji za novinare u prostorijama Protueksplozijske službe MUP-a.

Tradicionalna akcija MUP-a, koja se provodi od 1993. godine, ima naglasak na sprječavanju zlouporabe oružja, eksplozivnih tvari i ostalih ubojitih sredstava.

"Lani je oduzet 41 komad oružja, oko 2000 komada streljiva, sedam eksplozivnih naprava i 394 komada pirotehničke galanterije. Na sreću, nije bilo smrtnog stradavanja, no sedam je osoba teško ozlijeđeno, a petero mlađih od 14 godina. Najmlađem dječaku od četiri godine eksplodirala je petarda u ruci", upozorio je Tomislav Vukoja iz Protueksplozijske službe.

Dodao je kako su djeca radoznala i sklona eksperimentiranju pa se zna dogoditi da od nekoliko pirotehničkih sredstava naprave jedno, koje može izazvati ozbiljne ozljede.

Pirotehnička sredstva dopušteno je koristiti od 27. prosinca do 1. siječnja. Za one koji ih budu koristili i prodavali izvan dopuštenog roka propisane su kazne od 1000 do 5000 kuna.

Policijski službenici poduzimat će pojačane mjere sigurnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, osobito u zonama vjerskih objekata, javnih prostora i objekata, gdje se očekuje okupljanje većeg broja ljudi.

U sklopu preventivnih aktivnosti policija će organizirati info punktove. Protueksplozijski odjel u školama će provoditi edukaciju učenika o opasnostima kod rukovanja s pirotehničkim sredstvima, najavljeno je.

Kazne od 1000 kuna za fizičku do 80.000 kuna za pravnu osobu

Voditeljica Inspekcije proizvodnje i prodaje eksplozivnih sredstava Snježana Bagarić podsjetila je da je djeci mlađoj od 14 godina kupovina i korištenje pirotehničkih sredstava zabranjeno.

Prodaja je zabranjena na neovlaštenim mjestima, a pirotehnička sredstva koja se prodaju u prodavaonicama koje posjeduju odobrenje MUP-a jamče sigurnost u upotrebi, kazala je.

Iznosi novčanih kazni za nepoštivanje odredbi Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja iznose od 1000 do 30.000 kuna za fizičke osobe te 10.000 do 80.000 kuna za pravne osobe.