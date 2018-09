Agonija na Lastovu: Općini isključili telefon, a djeca ostala bez vrtića!

Vrtić na Lastovu, najudaljenijem naseljenom škoju, jutros je zatvoren. No razlog nije, kako bi se moglo pomisliti, demografske prirode. Štoviše, djece predškolske dobi čak je nešto više nego prethodnih godina, a problem leži u činjenici da dvije odgajateljice nisu primile plaću puna četiri mjeseca

Nastavak je to agonije u kojoj se Lastovo našlo prije ljeta, kada je račun Općine Lastovo ovršen zbog izgubljenog sudskog spora koji datira iz 2011. godine. Iznos s kamatama prešao je milijun kuna, što je 70 posto izvornih sredstava proračuna. Račun je blokiran, općini su potom isključeni internet i telefon, a od danas (ponedjeljak) ne radi ni vrtić koji pohađa 24 djece u dobi od tri do sedam godina.

Kaže da od toga nema nikakve koristi jer je život kratak da bi se potrošio na to.

'Kakve bi koristi bilo da se sad ja ljutim? Kao da bi to nešto promijenilo. Meni je žao što su djeca morala ostati kod kuće. Nitko ne želi da vrtić ne radi, ali to se moralo napraviti jer nitko na apele s Lastova ne odgovara', kazala nam je teta Veselka.

Na Facebooku je pokrenuta inicijativa kako bi se financijski pomoglo Dječjem vrtiću Lastavica, odnosno kako bi tete mogle dobiti svoj zarađeni novac, međutim one to ne žele.

'Ne treba nama nikakva humanitarna pomoć iako je ta gesta lijepa, ali mi želimo da rade oni koji su dužni osigurati rad vrtića i isplatu plaća', pojasnila je Lakić.

Iako je vrtić pod Osnovnom školom Braća Glumac, koja prima sredstva iz državnog proračuna, predškolski odgoj financira se iz općinskog proračuna.

Vedrana Ortika Medin, ravnateljica OŠ Braća Glumac, tek nam je kratko poručila da je u stalnom kontaktu s resornim ministarstvom znanosti, a od Lea Katića, nezavisnog načelnika Općine Lastovo, doznajemo kako će u petak na otok doći ljudi iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi vidjeli može li se riješiti ta situacija.

'Zbog svega što se događa mjesecima ne spavam i imam grč u želucu. Dvanaestero ljudi koji su direktno na proračunu mjesecima nije primilo plaću, tu su onda još djelatnici Komunalca, a neplaćeni računi se samo gomilaju. Nakon što su nam isključeni telefon i internet došao je nalog da se isključi i struja. S predstavnicima HEP-a dogovoreno je da se to prolongira do 31. rujna. Nikome nije u interesu da se otok paralizira iako se to već dogodilo. Novca nema za predškolski odgoj, vatrogasce, javnu upravu... za sve one koji su korisnici proračuna. Ako djeca ne odrade predškolski, ne mogu se upisati u školu', napomenuo je Katić.

Dodaje da je zvao i pisao svima kojima je trebao te da svi samo peru ruke.

'Imali smo sastanak i Ministarstvo financija je reklo da tu situaciju treba riješiti županija. Međutim župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić očitovao se negativno, uz obrazloženje da nema sredstava. Naš proračun iznosi 1,8 milijuna kuna, a blokirano nam je 1,1 milijun kuna. Stvar se može riješiti samo odlukom ministra financija o potpori Općini Lastovo zbog izvanrednog troška koji ona ne može riješiti', mišljenja je Katić.