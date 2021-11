Znate li što ste odobrili? Ove dozvole za aplikacije morate posebno držati na oku

Aplikacije za uređaje s operativnim sustavima Android i iOS u pravilu trebaju dozvolu za pristup bar nekim funkcionalnostima. To može biti zlorabljeno, pa budite oprezni

Zatraži li aplikacija za snimanje glasa pristup mikrofonu vašeg uređaja, to neće biti naročito neobično. Ali, trebali biste razmisliti je li to doista potrebno novoj besplatnoj igri koju ste upravo instalirali.

Naime, u njoj bi mogao biti softver kao što je Alphonso Automated Content Recognition, koji putem mikrofona vašeg uređaja prepoznaje koje filmove i TV serije gledate pa tako prikupljene podatke koristi za ciljane oglase. A to je tek razmjerno bezazlen primjer za što su špijunski softver sposobni.

Na modernijim izdanjima Androida i iOS-a ovo nije velik problem jer postoji opcija Allow only while using the app, kojom ograničavate korištenje pristupa mikrofonu samo dok je aplikacija aktivna. Ipak, treba biti na oprezu.

2) Kamera

Sve navedeno za mikrofon vrijedi i za kameru, s time da aplikacija kojoj omogućite pristup kameri može vidjeti što se oko vas događa, ne samo čuti. Teoretski, može vas snimati bez vašeg znanja i dozvole u bilo kojem trenutku pa potom snimke poslati tko zna kamo.

Android 12 i novija izdanja prikazat će na zaslonu kad su kamera i mikrofon u uporabi. Slično je s iOS-om 14, a i u ovom slučaju može pomoći značajka Allow only while using the app. Ali, budite oprezni u svakom slučaju.

3) Lokacija

Lokacija vašeg uređaja općenito nije naročito velika tajna jer je do nje moguće doći putem IP adrese. Ali, to ne znači kako trebate baš svakoj aplikaciji dati pristup lokaciji. Naročito ne GPS podacima, koji mogu biti prilično precizni.

Aplikacije za navigaciju i otkrivanje obližnjih zanimljivih sadržaja svakako trebaju vašu lokaciju kako bi normalno funkcionirale. Većina igara, baterijske svjetiljke i tome slično? baš i ne.

Na uređajima s Androidom možete isključiti značajku Use precise location kako biste prisilili uređaj na lociranje putem Wi-Fija umjesto GPS-a. Na iPhoneu ta se značajka zove Precise Location.