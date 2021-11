Pronašli ste izgubljen ili ukraden iPhone? Evo što možete učiniti

Ako ste pronašli izgubljen ili ukraden iPhone, ne brinite - postoji način kako ga otključati i vratiti nesretnom vlasniku

Moderni smartfoni u pravilu nemaju dugotrajne baterije, što znači da ćete vrlo vjerojatno pronaći smartfon čija je baterija prazna. Ako nema baterije, držite tipku za paljenje (na desnoj strani uređaja) i pogledajte što se dešava. Ako iPhone radi, prvo ćete ga morati napuniti. Za to će vam trebati Lightning kabel ili, ako je riječ o novijem modelu, bežični punjač koji podržava QI standard.

Čak i uz najbolje namjere ponekad je vlro teško znati što učiniti nakon što pronađete izgubljen iPhone, no na sreću - postoji nekoliko koraka koje moežte poduzeti kako biste uređaj vratili njegovom vlasniku.

Tim rečeno, ako imate iPhone, bilo bi super da sami aktivirate značajku u slučaju da uređaj negdje zaboravite. Uđite u Settings > [vaše ime] > Find My i aktivirajte ju.

Ako je iPhone nekim slučajem stavljen u 'Lost Mode', to znači da je korisnik prijavljen na iCloud te da je telefon označio kao 'izgubljen'. Trebali biste vidjeti poruku koja vam to govori zajedno sa informacijama koje je ostavio vlasnik - uključujući kontaktni broj ili email adresu pomoću koje ga možete kontaktirati. Ako se telefon ikako uspije spojiti na internet, počet će slati lokacijske informacije putem iClouda.

Nakon toga možete provjeriti je li telefon u načinu rada za izgubljen smartfon . Tuđi iPhone je, ukratko, beskoristan svima osim vlasniku ako je uključena značajka Find My iPhone . Aktivacijska zaporka za uređaj koristi se čak i nakon softverskog resetiranja dok sustav aktivno pokušava pronaći vlasnika kako bi mu dao ideju gdje se nalazi njegov uređaj.

Treća stvar koju vrijedi isprobati je provjera Medical ID-ja . Ako i dalje pokušavate pronaći vlasnikov kontakt, pokušajte ući u izbornik i pročitati njegov ili njezin medicinski ID. Za pristup Medical ID-ju, dođite do zaključanog ekrana i birajte Emergency na donjem lijevom kraju ekrana. Nakon toga ćete vidjeti numerički izbornik na ekranu i na dnu možete izabrati Medical ID.

Nakon toga Pokušajte pitati Siri za pomoć. Ako je telefon spojen na internet, on i dalje može pružiti veliku količinu informacija - čak i ako je zaključan. Nakon što ga ponovno pokrenete, Siri će biti isključena. Pritisnete li i držite tipku Home ili bočnu tipku, aktivirat ćete ju i možete ju pitati za pomoć - kako kontaktirati vlasnika smartfona.

Možete ju pitati da nazove ženu od kontakta komandom 'Call my wife' (ili husband) ili da kaže ime vlasnika pitanje 'Who owns this iPhone?'. Vodite računa da asistent neće htjeti otkriti vlasnikov email osim ako je telefon otkjučan.

Nakon toga možete vlasniku poslati svoje kontaktne informacije - pomoću kamere. Otvorite kameru na izgubljenom uređaju i snimite vaše kontaktne informacije. Telefon će se uz malo sreće sinkronizirati sa iCloudom te poslati sliku u vlasnikovu bazu.

Za kraj, uređaj možete predati policiji. Pokušajte to učiniti u postaji koja je najbliža mjestu gdje ste pronašli izgubljen uređaj. Recite im da ste pronašli uređaj i da ste pokušali kontaktirati vlasnika, ali da vam to nije pošlo za rukom.