Vrijedi ih zapamtiti: Deset načina na koje Google Maps učiniti još korisnijim

Vjerujemo da velik broj vas koristi Googleovu aplikaciju za navigaciju redovno ili barem često. Ali znate li sve što može ponuditi? Provjerite jesu li ove značajke i načini rada na vašem repertoaru

Instant vožnja

Ovaj način rada kombinira Maps i digitalnog osobnog pomoćnika Assistant kako bi istaknuo najčešće korištene značajke tijekom vožnje i učinio ih lakše dostupnima.

Po početnim postavkama pojavit će se svaki put kad aktivno pokrenete navigaciju. No možete ga namjestiti i tako da se sam pokrene kad god se povežete s vašim automobilom putem Bluetootha, pa čak i kad otkrije da ste u vožnji.

Kucnite profilnu sliku u gornjem desnom kutu Mapsa i odaberite Settings pa Navigation settings i zatim Google Assistant settings.

Na idućem zaslonu potražite When connected to car's Bluetooth i When driving is detected. Aktivirajte ono što vam odgovara od toga.

Instant vožnju možete u bilo kojem trenutku uključiti i glasovnom zapovijedi, ali i tako što ćete dugo pritisnuti početni zaslon, odabrati Widgets i potom skrolati do Maps, gdje ćete pritisnuti widget Driving Mode kako biste ga postavili bilo gdje na početni zaslon.

Označena mjesta

Moguće je spremiti pojedine lokacije kako ih ne biste morali stalno tražiti. Evo dva načina na koje to učiniti.

1) Kad ste našli odredište u aplikaciji, potražite značajku Pin pri dnu zaslona i upotrijebite ju.

2) Dok ste na glavnom zaslonu Mapsa, kucnite karticu Go pri dnu i potražite prijedloge lokacija temeljem vaših nedavnih aktivnosti. Ako je među njima odredište koje želite označiti, odaberite ga i postavite oznaku na njega.

Spremanje lokacija

Recimo da želite pohraniti lokaciju na kojoj ste parkirali auto kako biste ga lakše pronašli. Otvorite Maps i kucnite plavu točku koja predstavlja vašu trenutnu lokaciju.

Pojavit će se izbornik s opcijom Save parking. Kucnite ju i to je to. Maps je zapamtio gdje je vaš auto.

Naravno, možete tu značajku upotrijebiti i u druge svrhe, kao i dodati druge informacije (recimo, na kojoj ste razini parkirali), dodati fotografije i uključiti alarm koji će vas podsjetiti, primjerice, kad se trebate vratiti do auta.

Ovu oznaku možete ukloniti istim postupkom kako ste ju dodali.