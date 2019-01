Znate li što je tamna strana Mjeseca i što je Mark Twain imao za reći o tome?

Činjenica je da se Mjesec vrti oko Zemlje, ali uvijek okrenut istom stranom. Za puni krug Mjesecu trebaju otprilike četiri tjedna i u tom razdoblju Sunce će obasjati sve njegove dijelove. Tako da trajno tamna strana zapravo Mjeseca ne postoji.

Takozvana tamna strana Mjeseca dugo se smatrala zagonetkom jer nije vidljiva sa Zemlje.

Međutim, Mjesečevo naličje nije tamno, iako je legendarni album Pink Floyda The Dark Side of the Moon iz 1973. godine učvrstio takvu ideju u našoj mašti.