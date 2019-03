Znate li što je prevara sa SIM karticom? Evo kako izbjeći nevolje

Uspije li se haker domoći informacija o vašoj kartici SIM malo je toga što možete poduzeti kako bi se zaštititi. Stoga je bolje spriječiti nego liječiti. Evo nekoliko savjeta

Naime, mogu ih upotrijebiti kako bi zavarali djelatnike telekoma i predstavili se kao vi, ne bi li se dokopali podataka s vaše kartice SIM. Vjerojatno će ih manje zanimati vaši SMS-ovi i telefonski pozivi, a više kako doći do poruka za dvostupanjske provjere (two-factor authentication, 2FA) i upotrijebiti ih kako bi provalili u vaše korisničke račune s podacima koje mogu prodati.

Promijenite način dvostupanjske provjere



Praktično je dobiti SMS s kodom pomoću kojeg ćete potvrditi svoj identitet, ali to vam se može obiti o glavu ako postanete žrtvom prijevare. Upogonite aplikaciju za potvrdu kao što su Authy ili Google Authenticator, koji potvrdu vežu uz uređaj umjesto kartice SIM.



Postavite PIN



Dodavanjem PIN-a u vaš korisnički račun otežat ćete posao hakeru koji pokušava izvesti prijevaru s karticom SIM. Provjerite s vašim telekom operaterom kako to možete učiniti.



Odvojite broj telefona od vaših korisničkih računa



Ukradu li hakeri podatke vaše kartice SIM moći će, između ostalog, i mijenjati lozinke na raznim servisima ako ste odabrali takav način izmjene lozinke. Stoga obrišite broj telefona na servisima na kojima vam mogu nanijeti naviše štete. Što ako morate navesti broj telefona? Pribavite VoIP broj s Google Voiceom.



Na Googleu ćete broj obrisati tako što ćete se ulogirati u Google Account i otvoriti Personal Info. Uklonite ga iz kategorije Security, pod opcijom Ways we can verify it’s you.



U Amazonu kliknite na Your Account pa Login & Security. Obrišite broj mobitela, dodajte VoIP broj.



Što se PayPala tiče, kliknite na sličicu zupčanika pa pod odjeljkom Phone odaberite promjenu broja.



Obrišite ga i s društvenih mreža, trgovina online i bankovnog računa. Koristite enkriptiranu razmjenu poruka SMS ne podržava enkripciju, ali aplikacije kao što su iMessage, Signal ili WhatsApp mogu onemogućiti hakere u presretanju vaših poruka.



Čuvajte se phishinga



Sumnjive poruke u kojima netko traži vaše osobne podatke brišite u svakoj prilici. Nemojte im ništa slati, niti klikati na poveznice ili privitke u njima, piše Make Use Of.