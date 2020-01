Znate li kako uspostaviti video pozive u WhatsAppu? Ništa lakše

Popularni WhatsApp može poslužiti za puno više od razmjene poruka i manjih datoteka. Ako želite, pomoću njega možete obavljati i video pozive

Ako odlučite nekog nazvati putem WhatsAppovog video poziva, na raspolaganju su vam dvije opcije. Ako imate iPhone, možete ih nazvati tako da birate opciju za video čavrljanje na glavnom izborniku platforme ili unutar tekstualnog razgovora.

Ako ste na Androidu, samo otvorite chat s osobom s kojom želite čavrljati i birajte ikonicu s videom. To radite tako da otvorite aplikaciju i na donjem meniju pritisnite tipku s pozivima (koja izgleda kao telefonska slušalica). Na vrhu liste poziva birajte ikonu na desnoj strani koja sliči kao telefon i plus, nakon čega upišite ime osobe kako biste ju pronašli ili samo odskrolajte do nje.