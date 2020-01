Stižu ksenoboti: Znanstvenici od žabe napravili organske robote

U pitanju su novi oblici života, kakvi dosad nikad nisu postojali na Zemlji, živi organizmi koje je moguće programirati

U budućnosti bi mogli biti korišteni za, primjerice, čišćenje mikroplastike iz oceana, otkrivanje i uklanjanje otrovnih matrijala, isporuku ljekovitih tvari u tijelu ili uklanjanje tvari koje dovode do začepljenja u krvnim žilama.



Živi roboti mjere manje od milimetra u duljinu. Osmislio ih je evolucioni algoritam, pokrenut na superračunalu. Postupak počinje izradom nasumičnih trodimenzionalnih konfiguracija 500 do 1.000 stanica kože i srca.



Svaki dizajn biva testiran u virtualnom okruženju kako bi se, recimo, vidjelo koliko daleko se kreće kad su stanice srca potaknute na otkucaje. Najbolji među njima bivaju korišteni kao temelj za nove dizajne, koje se potom također testira.



Pošto se stanice srca same stežu i opuštaju, ponašaju se poput minijaturnih strojeva koji pokreću robote sve dok im ne ponestane energije. Stanice imaju dovoljno rezervi energije kako bi roboti mogli preživjeti sedam do deset dana prije no što umru.



Znanstvenici su s odabirom šačice dizajna koje će izraditi u laboratoriju pričekali dok superračunalo nije izbacilo sto generacija. Potom su pomoću pinceta i alata za kauterizaciju oblikovali rane modele stanica kože i srca, preuzetih iz embrija afričkih pandžašica.