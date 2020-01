U EU se opet raspravlja o njemu: Što je to univerzalni punjač, kada stiže i zbog čega je važan?

Zastupnici Europskog parlamenta nedavno su zatražili da u interesu zaštite okoliša i samih potrošača na neki način Komisija ubrza uvođenje univerzalnog punjača za sve mobilne telefone i druge prijenosne elektronske uređaje

Ako nova direktiva urodi plodom, kroz neko vrijeme bismo u europskim dućanima mogli početi susretati uređaje koji koriste isti priključak za punjenje. Prije nego što doživimo tu elektroničku utopiju, europske vlasti će morati napraviti nekoliko koraka koji, prema svemu sudeći, uključuju sankcije kompanijama koje ih odbijaju slijediti. No prije nego što se bacimo u raspravu o tome zašto je univerzalni punjač dobro rješenje, bilo bi u redu da objasnimo o čemu se uopće radi.

Elektronički uređaji, kako stvari stoje, dolaze u različitim oblicima i s različitim funkcijama. Evolucija tehnologije i tržišta upravo tih uređaja s vremenom je dovela do situacije na koju su europske vlasti već nekoliko puta pokušale obratile pažnju. Konkretno - velik broj kompanija namjerno proizvodi jedinstvene priključke za punjenje koji su napravljeni da rade isključivo s njihovim proizvodima.

Problem kod zamjenskih punjača je, pored činjenice da mogu biti loše kakvoće i ugroziti uređaj, to što ih proizvođači sve češće hardverski blokiraju i to pomoću posebnih čipova kojima osiguravaju da kupac koristi njihov originalni hardver. Drugim riječima - kompanije koje proizvode naše smartfone žele da kupujemo njihovu robu i ako mogu - na to nas prisiljavaju.

Mnogi političari i aktivisti tehnoloških sloboda protive se ovakvom razvoju događaja, a rezultat su inicijative poput one o kojoj upravo pričamo.

Zašto nam treba univerzalni punjač?

Prije nego što spomenemo neke dalekosežnije razloge, obratimo pažnju na onaj praktični - koliko ste se puta kao vlasnik Androida našli kod prijatelja koji, primjerice, koriste samo Apple uređaje i koji vam zbog toga ne mogu posuditi punjač ili ste se našli u kafiću gdje nemaju kabel za punjenje baš vašeg modela smartfona? Ovi problemi bi mogli nestati u slučaju donošenja odgovarajućih zakona.

Dalekosežne posljedice

Dalekosežnije posljedice uvođenja univerzalnog punjača će utjecati i na količinu elektroničkog otpada koji je svakim danom sve veći. Jedina negativna posljedica cijelog nastojanja bi, pored hrpe specijaliziranih punjača koji će završiti na smetlištu, biti pad zarade velikih tehno kompanija kompanija, na čelu s Appleom, koje zarađuju jako veliku količinu novca prodajom specijaliziranih kabela i punjača.