Znanstvenici sve sigurniji: Jupiterov mjesec krije veliku tajnu

Jupiterov mjesec ispod ledene površine vrlo vjerojatno krije tekuću vodu, hranjive tvari i kisik

Već godinama se pretpostavlja da barem jedan od 79 Jupiterovih prirodnih satelita podržava život. Znanstvenici već dugo vjeruju da Europa, maleni ledeni mjesec velik kao četvrtina Zemlje, pod površinom krije život - na koncu, ima sve što je potrebno za nama poznatu biologiju - kisik, vodu i hranjive tvari.

Unatoč optimizmu, jedna stvar stoji na putu do potvrde teorije o tamošnjem životu - a to je da su kisik i voda odvojeni debelim slojem leda. Nitko do danas, piše The Next Web, nije uspio razviti hipotezu na koji način kisik može doći do potencijalnih organizama u vodenim dijelovima tamošnjih oceana.