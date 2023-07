Pronađena organska tvar: Je li ovo dokaz života na Marsu?

Rover je ove spojeve detektirao i promotrio pomoću instrumenta Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) — koji mapira organske molekule i minerale na površinama stijena. Valja naglasiti da je instrument pronašao organske materijale u svih deset ciljeva koje je promatrao na dnu kratera. 'Naši rezultati podupiru zapažanja prijašnjih robotskih misija na Mars koje su zaključile da je Crveni planet nekoć bio bogat organskim materijalom, spojevima sačinjenim prvenstveno od ugljika i vodika, te da se dio tog organskog materijala još uvijek može detektirati milijardama godina kasnije' izjavio je koautor Joseph Razzell Hollis, astrobiolog iz Londona u izjavi za Gizmodo. 'Svaka otkriće i svako opažanje pružaju nam djelić dodatnih informacija koje nas približavaju razumijevanju povijesti Marsa i je li on ikad mogao podržavati život.'