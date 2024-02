Znanstvenici otkrili prvi potpuni fosil 'zmaja' starog 240 milijuna godina

Fraser je rekao da je 'dug, savitljiv i fleksibilan vrat', s 32 odvojena kralješka, mogao pružiti prednost u lovu - omogućujući Dinocephalosaurus orientalisu da traži hranu u pukotinama ispod vode. Fosil je otkriven u drevnim naslagama vapnenca u južnoj Kini.

'Ovo otkriće samo povećava neobičnost trijasa', rekao je dr. Fraser za BBC News. 'I svaki put kad pogledamo te naslage, pronađemo nešto novo.' Rad koji opisuje novopronađeni fosil ove životinje objavljen je u akademskom časopisu Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.