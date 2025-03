Znanstvenici na Marsu pronašli organske molekule stare koliko i život na Zemlji

Znanstvenici su otkrili najduže organske molekule pronađene na Marsu, četvrtom planetu od Sunca i jednom od najintrigantnijih mjesta u potrazi za životom izvan Zemlje.

Mars danas djeluje neprijateljski, s ekstremnim temperaturnim promjenama, tankom atmosferom i, čini se, gotovo potpunim nedostatkom tekuće vode na površini. No, prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, velike organske molekule pronađene na njemu stare su oko 3,7 milijardi godina, što ih čini suvremenicima prvih poznatih znakova života na Zemlji. To otkriće otvara pitanje je li na drevnom Marsu postojala biološka aktivnost.