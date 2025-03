Britanski startup lansira fuzijske rakete. Mogle bi promijeniti istraživanje svemira

Prema osnivaču i izvršnom direktoru Pulsar Fusiona Richardu Dinanu, tehnologija će ove godine ući u fazu testiranja, a u svemir bi mogla biti lansirana do 2027. godine. Međutim još uvijek nema točnog vremenskog okvira u kojem bi rakete Sunbird mogle postati stvarnost, a neki stručnjaci vjeruju da bi to moglo potrajati najmanje desetljeće ili više.

Revolucionaran koncept

Pulsar Fusion razvijao je projekt Sunbird u potpunoj tajnosti posljednjih deset godina, a službeno je predstavljen 6. ožujka. Široj javnosti otkriven je 11. ožujka na sajmu Space-Comm Expo u Londonu.

Plan je da se rakete uskladište na orbitalnim satelitskim stanicama, odakle bi se priključivale na druge svemirske letjelice i pomoću snažnog fuzijskog pogona ubrzano ih slale prema odredištima. Ovaj koncept 'svemirskih tegljača' mogao bi značajno smanjiti troškove međuplanetarnih misija.

Prema Dinanu, ako fuzijski pogon uspije, Sunbird bi mogao prepoloviti vrijeme putovanja do Marsa i omogućiti probijanje rekorda u misijama do Plutona, do kojeg bi mogao stići za samo četiri godine. Za usporedbu, NASA-ina sonda New Horizons do Plutona je putovala devet i pol godina.

'Ako želimo postati vrsta koja zaista osvaja druge planete, brzina izgaranja pogona je ključna. A kada je riječ o teorijskim mogućnostima, fuzija je kralj', rekao je Dinan.