Zgrnuli milijune: Jesu li i kako kriptovalute financirale Hamasov ratni stroj

Za napade Hamasa na Izrael korištena je moderna i skupa tehnologija: do 5000 raketa u jednom danu, dronovi, paraglajderi, kamere, internet. No odakle novac za sve to? Kriptovalute... barem djelomično. Decentralizirane financije već dugo se koriste da se izbjegnu regulacije globalnog financijskog sustava, a tako i za poticanje crnog tržišta i načina opskrbe