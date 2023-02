Želite kupiti Windows 10? Microsoft ga je prestao prodavati, no postoji način kako do primjerka

U listopadu prošle godine Microsoft je korisnicima ponudio Windows 11, svoju najnoviju verziju operativnog sustava, a tek koji mjesec kasnije ukinuo je mogućnost nabavke verzije 10

Baš kao što su prošlog mjeseca iz Microsofta i najavili, prestali su prodavati verziju 10 svojih Windowsa. Korisnicima savjetuju da uzmu 11, no što ako to netko ne želi?

Windows 10, gledamo li udio na tržištu samo Microsoftovih verzija OS-a, trenutno koristi većina korisnika. Štoviše, udio Windowsa 10 trenutno je na gotovo 70 posto, dok se ‘jedanaestica’ drži na 18 posto udjela. Ovim potezom Microsoft će sigurno povećati bazu korisnika na verziji 11.

Iz Microsofta su dakle ukinuli mogućnost uzimanja licenci verzije 10, no i dalje možete do svog primjerka. Licence za Windows 10 i dalje će nuditi preprodavači te tvrtke koje sastavljaju i isporučuju računala, a isporučuju ih s ‘desetkom’. Naravnom, sve do isteka zaliha, a onda nećete imati izbora nego prijeći na verziju 11.

Ipak, iako proizvod više neće biti u ponudi na Microsoftovoj web stranici, Windows 10 korisnici i dalje će moći koristiti svoj OS, budući da je službeni kraj podrške za Windows 10 najavljen tek za 2025. godinu.

‘Windows 10 će ostati podržan sa sigurnosnim ažuriranjima koja pomažu u zaštiti vašeg računala od virusa, špijunskog softvera i drugog zlonamjernog softvera do 14. listopada 2025.’, uvjeravaju iz Microsofta, a donosi MS Power User.