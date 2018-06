Zbog ovog trika za Windowse oči će vam biti zahvalne

Što više vremena provedete za računalom, vaše oči više pate. Svjetlina zaslona jedan je od najčešćih uzroka sindroma računalnog vida. Evo kako možete automatski postaviti idealnu svjetlinu bez obzira na doba dana

Tamni način rada ili dark mode nije isto što i night light, koji dodaje toplu crvenu boju na zaslon. Tamni način omogućuje odabir tamne pozadine na određenim aplikacijama Windowsa 10. Noćno osvjetljenje namijenjeno je pak da pomogne pri problemima sa spavanjem, a tamni način olakšava naprezanje očiju, piše Make Use Of.

U dijaloškom okviru koji će se otvoriti idite na karticu Postavke ili Settings i potvrdite Pokreni zadatak što je prije moguće nakon što je zakazani početak propušten, odnosno Run task as soon as possible after a scheduled start is missed. Na taj način zadatak će se pokrenuti čim uključite računalo.

Kako automatski onemogućiti tamni način rada tijekom dana

Ovaj je korak neophodan ako želite da računalo samo izmjenjuje ta dva načina rada. Da biste se ujutro vratili na normalnu postavku svjetla, morat ćete proći gore navedene korake i stvoriti drugi zadatak, ali ovaj put u 5. koraku odaberite vrijeme ujutro kada želite omogućiti normalni način rada.

U koraku 7 u polju Program/Skripta upišite Reg. U polju Dodaj argumente kopirajte i zalijepite sljedeće i kliknite Dalje: add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize /v AppsUseLightTheme /t REG_DWORD /d 1 /f.